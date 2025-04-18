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  4. Динамо – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 18:23 |
158
0

Динамо – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 25-го тура УПЛ

18 апреля 2025, 18:23 |
158
0
Динамо – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды "Динамо" и "Оболонь".

Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.

Позже игроки «Оболони» упустили несколько хороших моментов у ворот Нещерета.

УПЛ. 25-й тур. 18 апреля

Динамо Киев – Оболонь Киев – 0:0 (первый тайм)

Голы:

Видео голов и обзор матча

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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