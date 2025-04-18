Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 18:23 |
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Динамо – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 25-го тура УПЛ
18 апреля 2025, 18:23 |
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18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды "Динамо" и "Оболонь".
Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.
Позже игроки «Оболони» упустили несколько хороших моментов у ворот Нещерета.
УПЛ. 25-й тур. 18 апреля
Динамо Киев – Оболонь Киев – 0:0 (первый тайм)
Голы:
Видео голов и обзор матча
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