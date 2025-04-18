Динамо – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды "Динамо" и "Оболонь".

Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.

Позже игроки «Оболони» упустили несколько хороших моментов у ворот Нещерета.

УПЛ. 25-й тур. 18 апреля

Динамо Киев – Оболонь Киев – 0:0 (первый тайм)

Голы:

Видео голов и обзор матча