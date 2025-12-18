Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский форвард не хочет возвращаться на родину
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 06:02 | Обновлено 18 декабря 2025, 07:06
1187
2

Известный украинский форвард не хочет возвращаться на родину

Сикан не хочет играть в УПЛ

18 декабря 2025, 06:02 | Обновлено 18 декабря 2025, 07:06
1187
2 Comments
Известный украинский форвард не хочет возвращаться на родину
УАФ. Даниил Сикан

«Полесье» продолжает интересоваться украинским нападающим Даниилом Сиканом, который сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор», сообщает Fanatik. Однако шансы на возвращение 24-летнего нападающего в УПЛ остаются низкими — Сикан пока отказывается возвращаться на родину.

Турецкий клуб не исключает возможности продажи или аренды игрока в зимнее трансферное окно, а также заинтересован в дальнейших переговорах.

В нынешнем сезоне украинец провел за «Трабзонспор» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Сикан выступал за «Шахтер», «Мариуполь», «Карпаты» и немецкую «Ганзу».

В то же время «Полесье» уже официально продлило контракт с полузащитником Эдуардом Сарапием, закрепив ключевого игрока команды на будущее.

По теме:
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Риека
Шахтер – Риека. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Полесье Житомир Даниил Сикан трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17 декабря 2025, 18:35 13
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17 декабря 2025, 09:02 8
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ

Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Футбол | 17.12.2025, 08:12
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17.12.2025, 23:55
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Максим ШАЦКИХ: «Есть такое понятие, как честь клуба. Я даже не знаю…»
Футбол | 18.12.2025, 05:42
Максим ШАЦКИХ: «Есть такое понятие, как честь клуба. Я даже не знаю…»
Максим ШАЦКИХ: «Есть такое понятие, как честь клуба. Я даже не знаю…»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Нах воно йому то треба 
Ответить
+1
batistuta
не хоче до Гармаша боронити неньку
Ответить
-1
Популярные новости
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 49
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем