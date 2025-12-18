Известный украинский форвард не хочет возвращаться на родину

«Полесье» продолжает интересоваться украинским нападающим Даниилом Сиканом, который сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор», сообщает Fanatik. Однако шансы на возвращение 24-летнего нападающего в УПЛ остаются низкими — Сикан пока отказывается возвращаться на родину.

Турецкий клуб не исключает возможности продажи или аренды игрока в зимнее трансферное окно, а также заинтересован в дальнейших переговорах.

В нынешнем сезоне украинец провел за «Трабзонспор» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Сикан выступал за «Шахтер», «Мариуполь», «Карпаты» и немецкую «Ганзу».

В то же время «Полесье» уже официально продлило контракт с полузащитником Эдуардом Сарапием, закрепив ключевого игрока команды на будущее.