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17 апреля 2025, 21:35 | Обновлено 17 апреля 2025, 21:52
767
0

ФОТО. Холанд показал свою любимую компьютерную игру. Многие оценят

Эрлинг Холанд любит «игру миллионов»

17 апреля 2025, 21:35 | Обновлено 17 апреля 2025, 21:52
767
0
ФОТО. Холанд показал свою любимую компьютерную игру. Многие оценят
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В этом сезоне нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сможет выйти на поле из-за травмы.

Пока он восстанавливается, находит время для других увлечений — например, видеоигр.

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В одном из постов в соцсетях он опубликовал скрин с окна Minecraft — одной из самых популярных игр в мире, подписав его: «То самое время года».

Возможно, Холанд решил сыграть именно в неё из-за недавнего выхода фильма по мотивам игры с участием голливудских звёзд, который сейчас пользуется популярностью в прокате.

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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