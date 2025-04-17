ФОТО. Холанд показал свою любимую компьютерную игру. Многие оценят
Эрлинг Холанд любит «игру миллионов»
В этом сезоне нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сможет выйти на поле из-за травмы.
Пока он восстанавливается, находит время для других увлечений — например, видеоигр.
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В одном из постов в соцсетях он опубликовал скрин с окна Minecraft — одной из самых популярных игр в мире, подписав его: «То самое время года».
Возможно, Холанд решил сыграть именно в неё из-за недавнего выхода фильма по мотивам игры с участием голливудских звёзд, который сейчас пользуется популярностью в прокате.
“Ohhh that time of the year”— Dexerto (@Dexerto) April 16, 2025
Erling Haaland revealed he’s currently in his annual Minecraft obsession phase pic.twitter.com/29nGBOiwCU
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