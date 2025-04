ФОТО. Холанд показал свою любимую компьютерную игру. Многие оценят

В этом сезоне нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сможет выйти на поле из-за травмы.

Пока он восстанавливается, находит время для других увлечений — например, видеоигр.

В одном из постов в соцсетях он опубликовал скрин с окна Minecraft — одной из самых популярных игр в мире, подписав его: «То самое время года».

Возможно, Холанд решил сыграть именно в неё из-за недавнего выхода фильма по мотивам игры с участием голливудских звёзд, который сейчас пользуется популярностью в прокате.

“Ohhh that time of the year”



Erling Haaland revealed he’s currently in his annual Minecraft obsession phase pic.twitter.com/29nGBOiwCU