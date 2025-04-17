ФОТО. «Готовимся». Известно, когда Белодид дебютирует за Металлист 1925

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид продолжает готовиться к старту в профессиональном футболе. Спортсменка показала несколько снимков по тренировке харьковского «Металлиста 1925».

«Готовимся с «Металлистом 1925» к завтрашней игре с «Ладомиром», – лаконично написала Билодид.

Белодид подписала контракт с «Металлистом 1925» в марте. Она будет играть под 77-м номером.

Матч между «Металлистом 1925» и «Ладомиром», в котором может дебютировать Белодид, запланированный на пятницу, 18 апреля.