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Англия
17 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:37
843
2

Баснословная сумма. Известна новая зарплата ван Дейка в Ливерпуле

Нидерландец станет самым высокооплачиваемым защитником Европы

17 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:37
843
2
Баснословная сумма. Известна новая зарплата ван Дейка в Ливерпуле
ФК Ливерпуль. Вирджил ван Дейк

В четверг, 17 апреля 2025 года, «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с нидерландским центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

По информации авторитетного журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, по новому контракту 33-летний защитник в течение 2 следующих сезонов будет зарабатывать 400 тысяч фунтов стерлингов еженедельно. Это делает его самым высокооплачиваемым защитником Европы.

В сезоне 2024/25 Вирджил ван Дейк провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу зарплаты
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Зп така ж як і у Салаха. Ліверпуль не шкодує грошей своїм зіркам
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