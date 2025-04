Баснословная сумма. Известна новая зарплата ван Дейка в Ливерпуле

В четверг, 17 апреля 2025 года, «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с нидерландским центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

По информации авторитетного журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, по новому контракту 33-летний защитник в течение 2 следующих сезонов будет зарабатывать 400 тысяч фунтов стерлингов еженедельно. Это делает его самым высокооплачиваемым защитником Европы.

В сезоне 2024/25 Вирджил ван Дейк провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

