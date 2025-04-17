ВИДЕО. Пели до поздна. Как фанаты Арсенала на Бернабеу праздновали
Лондонский клуб выбил в 1/4 финала «Реал»
16 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошел второй поединок между клубами «Реал» Мадрид и «Арсенал» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась уверенной победой «канониров» со счетом 3:0.
Мадридский клуб надеялся создать камбэк, однако второй раз подряд уступил представителю АПЛ. В результате «Арсенал» обыграл на выезде «Реал» и впервые с сезона-2008/09 вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
После матча болельщики «Арсенала» остались на трибунах стадиона и продолжили праздновать выход команды в полуфинал турнира.
ВИДЕО. Пели до поздна. Как фанаты Арсенала на Бернабеу праздновали
The Arsenal fans were STILL celebrating in the Bernabeu 🙌 pic.twitter.com/xHTJg6YgVB— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 16, 2025
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