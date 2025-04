16 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошел второй поединок между клубами «Реал» Мадрид и «Арсенал» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась уверенной победой «канониров» со счетом 3:0.

Мадридский клуб надеялся создать камбэк, однако второй раз подряд уступил представителю АПЛ. В результате «Арсенал» обыграл на выезде «Реал» и впервые с сезона-2008/09 вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

После матча болельщики «Арсенала» остались на трибунах стадиона и продолжили праздновать выход команды в полуфинал турнира.

ВИДЕО. Пели до поздна. Как фанаты Арсенала на Бернабеу праздновали

The Arsenal fans were STILL celebrating in the Bernabeu 🙌 pic.twitter.com/xHTJg6YgVB