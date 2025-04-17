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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 11:41 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:42
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0

ВИДЕО. Пели до поздна. Как фанаты Арсенала на Бернабеу праздновали

Лондонский клуб выбил в 1/4 финала «Реал»

17 апреля 2025, 11:41 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:42
120
0
ВИДЕО. Пели до поздна. Как фанаты Арсенала на Бернабеу праздновали
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошел второй поединок между клубами «Реал» Мадрид и «Арсенал» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась уверенной победой «канониров» со счетом 3:0.

Мадридский клуб надеялся создать камбэк, однако второй раз подряд уступил представителю АПЛ. В результате «Арсенал» обыграл на выезде «Реал» и впервые с сезона-2008/09 вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

После матча болельщики «Арсенала» остались на трибунах стадиона и продолжили праздновать выход команды в полуфинал турнира.

ВИДЕО. Пели до поздна. Как фанаты Арсенала на Бернабеу праздновали

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал видео фанаты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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