Свой среди чужих. Защитнику аутсайдера АПЛ покорился интересный антирекорд

В перенесенном матче 29-го тура АПЛ Ньюкасл Юнайтед дома обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:0.

24-летний английский защитник Кристал Пелас Марк Гехи отличился автоголом в этом матче.

Интересен тот факт, что Гехи отметился автоголом в обоих матчах против Ньюкасла в сезоне АПЛ.

Марк Гехи стал лишь вторым игроком в истории лиги, имеющим в своем пассиве такое достижение.

Первым был Джейми Каррагер, который в матчах против Тоттенгэма Хотспура в сезоне 1998/99 также забил в свои ворота и в домашней игре, и в выездном поединке.