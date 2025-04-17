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Англия
17 апреля 2025, 08:32 | Обновлено 17 апреля 2025, 08:35
118
0

Свой среди чужих. Защитнику аутсайдера АПЛ покорился интересный антирекорд

Защитник Кристал Пелас снова забил в свои ворота в матче против Ньюкасл Юнайтед

17 апреля 2025, 08:32 | Обновлено 17 апреля 2025, 08:35
118
0
Свой среди чужих. Защитнику аутсайдера АПЛ покорился интересный антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

В перенесенном матче 29-го тура АПЛ Ньюкасл Юнайтед дома обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:0.

24-летний английский защитник Кристал Пелас Марк Гехи отличился автоголом в этом матче.

Интересен тот факт, что Гехи отметился автоголом в обоих матчах против Ньюкасла в сезоне АПЛ.

Марк Гехи стал лишь вторым игроком в истории лиги, имеющим в своем пассиве такое достижение.

Первым был Джейми Каррагер, который в матчах против Тоттенгэма Хотспура в сезоне 1998/99 также забил в свои ворота и в домашней игре, и в выездном поединке.

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Марк Гехи Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Ньюкасл Кристал Пэлас
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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