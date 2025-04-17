Свой среди чужих. Защитнику аутсайдера АПЛ покорился интересный антирекорд
Защитник Кристал Пелас снова забил в свои ворота в матче против Ньюкасл Юнайтед
В перенесенном матче 29-го тура АПЛ Ньюкасл Юнайтед дома обыграл Кристал Пэлас со счетом 5:0.
24-летний английский защитник Кристал Пелас Марк Гехи отличился автоголом в этом матче.
Интересен тот факт, что Гехи отметился автоголом в обоих матчах против Ньюкасла в сезоне АПЛ.
Марк Гехи стал лишь вторым игроком в истории лиги, имеющим в своем пассиве такое достижение.
Первым был Джейми Каррагер, который в матчах против Тоттенгэма Хотспура в сезоне 1998/99 также забил в свои ворота и в домашней игре, и в выездном поединке.
2 - Marc Guéhi has scored an own goal in both games against Newcastle in the Premier League this season, just the second time a player has netted one home and away against an opponent in a single campaign (after Jamie Carragher v Tottenham in 1998-99). Oops. pic.twitter.com/CAw9pUAvOG— OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2025
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