Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0. Сороки уже в топ-3. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ
16 апреля в 21:30 состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.
Команды играли на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
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Ньюкасл получил большой перевес в 1-м тайме. Сначала гол забил Джейкоб Мерфи, затем автогол провел Марк Гехи, и в конце тайма голы в раздевалку забили Харви Барнс и Фабиан Шер.
Во втором тайме точку поставил Александер Исак, забив 5-й гол для хозяев поля (5:0).
Сороки взлетели на 3-ю позицию (59 очков) и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
АПЛ. 29-й тур, 16 апреля
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0
Голы: Джейкоб Мерфи, 14, Марк Гехи, 38 (автогол), Харви Барнс, 45+2, Фабиан Шер, 45+8, Александер Исак, 58
Незабитый пенальти: Эберечи Эзе, 36 (Кристал Пэлас)
Видео голов и обзор матча
События матча
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