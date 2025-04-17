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Чемпионат Англии
Ньюкасл
16.04.2025 21:30 – FT 5 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
17 апреля 2025, 01:12 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:19
38
0

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0. Сороки уже в топ-3. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ

17 апреля 2025, 01:12 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:19
38
0
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0. Сороки уже в топ-3. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 21:30 состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.

Команды играли на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ньюкасл получил большой перевес в 1-м тайме. Сначала гол забил Джейкоб Мерфи, затем автогол провел Марк Гехи, и в конце тайма голы в раздевалку забили Харви Барнс и Фабиан Шер.

Во втором тайме точку поставил Александер Исак, забив 5-й гол для хозяев поля (5:0).

Сороки взлетели на 3-ю позицию (59 очков) и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

АПЛ. 29-й тур, 16 апреля

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0

Голы: Джейкоб Мерфи, 14, Марк Гехи, 38 (автогол), Харви Барнс, 45+2, Фабиан Шер, 45+8, Александер Исак, 58

Незабитый пенальти: Эберечи Эзе, 36 (Кристал Пэлас)

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
45’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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