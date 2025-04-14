В среду, 16 апреля, состоится матч 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

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Ньюкасл

Матч должен был состояться в середине марта, но игру перенесли из-за участия «Ньюкасла» в финале Кубка Английской лиги. «Сороки» со счетом 2:1 обыграли «Ливерпуль» и стали обладателем трофея. В предыдущих матчах АПЛ «Ньюкасл» одержал четыре победы подряд. Команда обыграла «Вест Хэм» (1:0), «Брентфорд» (2:1), «Лестер» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (4:1). «Ньюкасл» набрал 56 очков и в турнирной таблице занимает четвертое место. В случае ничьи или победы над «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» обойдет «Ноттингем Форест» и станет третьим. Впрочем, основная борьба за место в зоне Лиги чемпионов еще впереди.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» в матчах АПЛ после победы над «Ипсвичем» (1:0) неожиданно потерял очки в матче с «Саутгемптоном» (1:1). Затем была победа над «Брайтоном» (2:1) и поражение от «Манчестер Сити» (2:5). Причем в матче с командой Пепа Гвардиолы «Кристал Пэлас» вел со счетом 2:0. В турнирной таблице «Кристал Пэлас» идет на 12 месте. У команды 11 побед и по 10 ничьих и поражений.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Из последних пяти матчей в АПЛ «Ньюкасл» выиграл всего один. Одна победа и у «Кристал Пэлас». Остальные поединки закончились с ничейным результатом.

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,47 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараес, Барнс, Дж. Мерфи, Исак.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Лакруа, Ричардс, Лерма, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Матет.

Прогноз

Учитывая результативность команд в последних матчах, возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.