Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 апреля в 21:30 перенесенный матч 29-го тура АПЛ
16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.
Встреча пройдёт на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ньюкасл занимает 4-е место (56 очков) и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.
Кристал Пэлас находится на 12-й позиции (43 очка).
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
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События матча
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