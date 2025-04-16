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Чемпионат Англии
Ньюкасл
16.04.2025 21:30 – 42 2 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 апреля 2025, 21:30 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:52
198
0

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 апреля в 21:30 перенесенный матч 29-го тура АПЛ

16 апреля 2025, 21:30 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:52
198
0
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.

Встреча пройдёт на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ньюкасл занимает 4-е место (56 очков) и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Кристал Пэлас находится на 12-й позиции (43 очка).

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Ньюкасл – Кристал Пэлас
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События матча

38’
ГОЛ ! Автогол забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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Ньюкасл Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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