16 апреля в 21:30 состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.

Встреча пройдёт на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ньюкасл занимает 4-е место (56 очков) и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Кристал Пэлас находится на 12-й позиции (43 очка).

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

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