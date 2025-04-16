Сороки взлетели на третье место. Ньюкасл отгрузил 5 мячей в матче АПЛ

16 апреля в 21:30 состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.

Команды играли на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

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Ньюкасл получил большой перевес в 1-м тайме. Сначала гол забил Джейкоб Мерфи, затем автогол провел Марк Гехи, и в конце тайма голы в раздевалку забили Харви Барнс и Фабиан Шер.

Во втором тайме точку поставил Александер Исак, забив 5-й гол для хозяев поля (5:0).

Сороки взлетели на 3-ю позицию (59 очков) и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

АПЛ. 29-й тур, 16 апреля

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0

Голы: Джейкоб Мерфи, 14, Марк Гехи, 38 (автогол), Харви Барнс, 45+2, Фабиан Шер, 45+8, Александер Исак, 58

Незабитый пенальти: Эберечи Эзе, 36 (Кристал Пэлас)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 32 23 7 2 74 - 31 76 2 Арсенал 32 17 12 3 57 - 27 63 3 Ньюкасл 32 18 5 9 61 - 40 59 4 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51 - 38 57 5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62 - 42 55 6 Челси 32 15 9 8 56 - 39 54 7 Астон Вилла 32 15 9 8 49 - 46 54 8 Борнмут 32 13 9 10 52 - 40 48 9 Фулхэм 32 13 9 10 47 - 43 48 10 Брайтон 32 12 12 8 51 - 49 48 11 Брентфорд 32 12 7 13 52 - 48 43 12 Кристал Пэлас 32 11 10 11 41 - 45 43 13 Эвертон 32 8 14 10 34 - 38 38 14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38 - 45 38 15 Тоттенхэм 32 11 4 17 60 - 49 37 16 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47 - 61 35 17 Вест Хэм 32 9 8 15 36 - 54 35 18 Ипсвич Таун 32 4 9 19 33 - 67 21 19 Лестер 32 4 6 22 27 - 72 18 20 Саутгемптон 32 2 4 26 23 - 77 10 Полная таблица

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