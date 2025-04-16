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Чемпионат Англии
Ньюкасл
16.04.2025 21:30 – FT 5 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
16 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:15
495
3

Сороки взлетели на третье место. Ньюкасл отгрузил 5 мячей в матче АПЛ

16 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ

16 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:15
495
3
Сороки взлетели на третье место. Ньюкасл отгрузил 5 мячей в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 21:30 состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.

Команды играли на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ньюкасл получил большой перевес в 1-м тайме. Сначала гол забил Джейкоб Мерфи, затем автогол провел Марк Гехи, и в конце тайма голы в раздевалку забили Харви Барнс и Фабиан Шер.

Во втором тайме точку поставил Александер Исак, забив 5-й гол для хозяев поля (5:0).

Сороки взлетели на 3-ю позицию (59 очков) и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

АПЛ. 29-й тур, 16 апреля

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0

Голы: Джейкоб Мерфи, 14, Марк Гехи, 38 (автогол), Харви Барнс, 45+2, Фабиан Шер, 45+8, Александер Исак, 58

Незабитый пенальти: Эберечи Эзе, 36 (Кристал Пэлас)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74 - 31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57 - 27 63
3 Ньюкасл 32 18 5 9 61 - 40 59
4 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51 - 38 57
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62 - 42 55
6 Челси 32 15 9 8 56 - 39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49 - 46 54
8 Борнмут 32 13 9 10 52 - 40 48
9 Фулхэм 32 13 9 10 47 - 43 48
10 Брайтон 32 12 12 8 51 - 49 48
11 Брентфорд 32 12 7 13 52 - 48 43
12 Кристал Пэлас 32 11 10 11 41 - 45 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34 - 38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38 - 45 38
15 Тоттенхэм 32 11 4 17 60 - 49 37
16 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47 - 61 35
17 Вест Хэм 32 9 8 15 36 - 54 35
18 Ипсвич Таун 32 4 9 19 33 - 67 21
19 Лестер 32 4 6 22 27 - 72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23 - 77 10
Полная таблица

Фотогалерея

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
45’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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Ньюкасл Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига Фабиан Шер видео голов и обзор Харви Барнс Марк Гехи Джейкоб Мерфи Александер Исак Эберечи Эзе пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
не удивлюсь, если ноттингэмы-каслы, середняки АПЛ, будут наказывать испанскую верхушку))
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+1
😼
Спочатку МЮ дрюкнули і обскакали три команди, а тепер вщент розбили Кристал Пелес і вже у "дамках" 
Швиденько вони з 7 сходинки перебралися на 3 
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0
Victor673256ua
Щось у Крістал Пелас розладилось. У двох матчах поспіль по 5 м'ячів отримали
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0
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