Сороки взлетели на третье место. Ньюкасл отгрузил 5 мячей в матче АПЛ
16 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ
16 апреля в 21:30 состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ Ньюкасл – Кристал Пэлас.
Команды играли на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
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Ньюкасл получил большой перевес в 1-м тайме. Сначала гол забил Джейкоб Мерфи, затем автогол провел Марк Гехи, и в конце тайма голы в раздевалку забили Харви Барнс и Фабиан Шер.
Во втором тайме точку поставил Александер Исак, забив 5-й гол для хозяев поля (5:0).
Сороки взлетели на 3-ю позицию (59 очков) и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
АПЛ. 29-й тур, 16 апреля
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 5:0
Голы: Джейкоб Мерфи, 14, Марк Гехи, 38 (автогол), Харви Барнс, 45+2, Фабиан Шер, 45+8, Александер Исак, 58
Незабитый пенальти: Эберечи Эзе, 36 (Кристал Пэлас)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74 - 31
|76
|2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57 - 27
|63
|3
|Ньюкасл
|32
|18
|5
|9
|61 - 40
|59
|4
|Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51 - 38
|57
|5
|Манчестер Сити
|32
|16
|7
|9
|62 - 42
|55
|6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56 - 39
|54
|7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49 - 46
|54
|8
|Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52 - 40
|48
|9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47 - 43
|48
|10
|Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51 - 49
|48
|11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52 - 48
|43
|12
|Кристал Пэлас
|32
|11
|10
|11
|41 - 45
|43
|13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34 - 38
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|10
|8
|14
|38 - 45
|38
|15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60 - 49
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47 - 61
|35
|17
|Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36 - 54
|35
|18
|Ипсвич Таун
|32
|4
|9
|19
|33 - 67
|21
|19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27 - 72
|18
|20
|Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23 - 77
|10
Фотогалерея
События матча
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