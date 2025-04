Арсенал написал новую страницу в истории Сантьяго Бернабеу

16 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». «Канониры» пробились в следующий раунд, одолев соперника на «Сантьяго Бернабеу» (2:1, общий счет – 5:1).

«Арсенал» стал первой командой в истории, победившей «Реал» в своих двух первых матчах во всех турнирах на Сантьяго Бернабеу.

Лондонский клуб еще не проиграл ни одной из 4-х встреч против «Реала» в истории Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против французского ПСЖ. Поединки этой стадии «канониры» проведут 29 апреля и 6 мая.

