Тибо Куртуа впервые за два года отразил пенальти в Лиге чемпионов
Совершил это бельгийский голкипер «Реала» в матче против «Арсенала»
Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» в Мадриде снова уступил «Арсеналу» (1:2) и выбыл из борьбы за трофей.
В этой игре 32-летний бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении Букайо Сака.
Этот отбит одиннадцатиметровый удар стал 3-м для Куртуа в матчах Лиги чемпионов в игровое время.
В общей сложности бельгиец отразил 8 из 39-ти пенальти, которые были пробиты в его ворота в матчах за «Реал» во всех турнирах.
8 - @thibautcourtois 🇧🇪 has saved eight of the 39 penalties faced against him as a @realmadriden goalkeeper in all competitions, three in the UEFA Champions League. In fact, since 2003/04, he's the Real Madrid goalkeeper with the most penalties saved in the competition. Savior. pic.twitter.com/wghpAZDFmb— OptaJose (@OptaJose) April 16, 2025
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