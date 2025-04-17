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  4. Тибо Куртуа впервые за два года отразил пенальти в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 01:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:56
103
0

Тибо Куртуа впервые за два года отразил пенальти в Лиге чемпионов

Совершил это бельгийский голкипер «Реала» в матче против «Арсенала»

17 апреля 2025, 01:53 | Обновлено 17 апреля 2025, 01:56
103
0
Тибо Куртуа впервые за два года отразил пенальти в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» в Мадриде снова уступил «Арсеналу» (1:2) и выбыл из борьбы за трофей.

В этой игре 32-летний бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении Букайо Сака.

Этот отбит одиннадцатиметровый удар стал 3-м для Куртуа в матчах Лиги чемпионов в игровое время.

В общей сложности бельгиец отразил 8 из 39-ти пенальти, которые были пробиты в его ворота в матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Тибо Куртуа Лига чемпионов статистика Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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