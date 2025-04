Тибо Куртуа впервые за два года отразил пенальти в Лиге чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» в Мадриде снова уступил «Арсеналу» (1:2) и выбыл из борьбы за трофей.

В этой игре 32-летний бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении Букайо Сака.

Этот отбит одиннадцатиметровый удар стал 3-м для Куртуа в матчах Лиги чемпионов в игровое время.

В общей сложности бельгиец отразил 8 из 39-ти пенальти, которые были пробиты в его ворота в матчах за «Реал» во всех турнирах.

8 - @thibautcourtois 🇧🇪 has saved eight of the 39 penalties faced against him as a @realmadriden goalkeeper in all competitions, three in the UEFA Champions League. In fact, since 2003/04, he's the Real Madrid goalkeeper with the most penalties saved in the competition. Savior. pic.twitter.com/wghpAZDFmb