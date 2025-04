Джуд Беллингем повторил рекорд легенды Реала в Лиге чемпионов

Для 21-летнего английского полузащитника «Реала» Джуда Беллингема матч в Мадриде против «Арсенала» является 47-м в Лиге чемпионов.

Такое количество матчей является повторением рекорда турнира для игроков в возрасте 21 года и младше.

Рекордсменом по сей день был Икер Касильяс, имевший в своем активе также 47 матчей.

Джуд Беллингем забил 13 голов и отдал 12 результативных передач за свои уже 5 сезонов в Лиге чемпионов.

47 - Jude Bellingham is making his 47th appearance in the UEFA Champions League tonight, equalling the most by a player aged 21 or under in the competition’s history (level with Iker Casillas, 47). Leader. pic.twitter.com/GdUBew3ysq