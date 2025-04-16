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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 15:42 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:46
222
0

ФОТО. Не в настроении. Дембеле отказывался от награды лучшего игрока матча

Усман был разочарован поражением против «Астон Виллы»

16 апреля 2025, 15:42 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:46
222
0
ФОТО. Не в настроении. Дембеле отказывался от награды лучшего игрока матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

15 апреля «Астон Вилла» обыграла французский ПСЖ во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 3:2.

Хотя английский коллектив и оформил победу, однако «львам» не удалось одолеть ПСЖ по сумме двух матчей (4:5).

После поединка на «Вилла Парк» лучшим игроком матча был признан вингер гостей Усмана Дембеле, который отличился ассистом.

Французский футболист был настолько недоволен результатом, что после встречи отказывался от награды.

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Астон Вилла фото ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ Усман Дембеле лучший игрок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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