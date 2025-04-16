ФОТО. Не в настроении. Дембеле отказывался от награды лучшего игрока матча

15 апреля «Астон Вилла» обыграла французский ПСЖ во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 3:2.

Хотя английский коллектив и оформил победу, однако «львам» не удалось одолеть ПСЖ по сумме двух матчей (4:5).

После поединка на «Вилла Парк» лучшим игроком матча был признан вингер гостей Усмана Дембеле, который отличился ассистом.

Французский футболист был настолько недоволен результатом, что после встречи отказывался от награды.