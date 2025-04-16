ФОТО. Не в настроении. Дембеле отказывался от награды лучшего игрока матча
Усман был разочарован поражением против «Астон Виллы»
15 апреля «Астон Вилла» обыграла французский ПСЖ во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 3:2.
Хотя английский коллектив и оформил победу, однако «львам» не удалось одолеть ПСЖ по сумме двух матчей (4:5).
После поединка на «Вилла Парк» лучшим игроком матча был признан вингер гостей Усмана Дембеле, который отличился ассистом.
Французский футболист был настолько недоволен результатом, что после встречи отказывался от награды.
Ousmane Dembele really didn't want the Player of the Match award ❌ pic.twitter.com/olmYe1kYqB— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 16, 2025
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