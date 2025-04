ФОТО. Упал на газон. Реакция тренера Астон Виллы на незабитый эпизод

Во вторник, 15 апреля, прошел второй матч между клубами «Астон Вилла» и ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбольное противостояние состоялось на стадионе «Вилла Парк», что находится в Бирмингеме.

Обе команды устроили голевую феерию, однако минимальную победу одержала «Астон Вилла» – 3:2. Несмотря на такой положительный результат, представитель АПЛ не смог пройти дальше, поскольку уступил ПСЖ по сумме двух матчей (5:4).

В одном из эпизодов второго матча главный тренер «львов» Унаи Эмери эмоционально отреагировал на промах своего подопечного Эзри Конса. Испанский специалист после упущенного момента упал лицом в газон, чем развлек фанатов.

ФОТО. Упал на газон. Реакция тренера Астон Виллы на незабитый момент

A story in three parts 😂 Unai Emery's reaction to Ezri Konsa missing the chance to level the tie was priceless #UCLonPrime pic.twitter.com/ZbhvNnpEGV

Unai Emery's reaction to this chance for Aston Villa 😱



It would have been 5-5 on aggregate! pic.twitter.com/JrSNcOgdAz