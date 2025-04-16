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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 14:44 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:25
837
1

ФОТО. Упал на газон. Реакция тренера Астон Виллы на незабитый эпизод

Унаи Эмери не сдержал эмоций и рассмешил публику

16 апреля 2025, 14:44 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:25
837
1
ФОТО. Упал на газон. Реакция тренера Астон Виллы на незабитый эпизод
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Во вторник, 15 апреля, прошел второй матч между клубами «Астон Вилла» и ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбольное противостояние состоялось на стадионе «Вилла Парк», что находится в Бирмингеме.

Обе команды устроили голевую феерию, однако минимальную победу одержала «Астон Вилла» – 3:2. Несмотря на такой положительный результат, представитель АПЛ не смог пройти дальше, поскольку уступил ПСЖ по сумме двух матчей (5:4).

В одном из эпизодов второго матча главный тренер «львов» Унаи Эмери эмоционально отреагировал на промах своего подопечного Эзри Конса. Испанский специалист после упущенного момента упал лицом в газон, чем развлек фанатов.

ФОТО. Упал на газон. Реакция тренера Астон Виллы на незабитый момент

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Астон Вилла Унаи Эмери ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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analex
Незабитий момент -це , мабуть , коли гравець забив ... на момент !
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