Ингулец – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды закрывают 24-й тур Украинской Премьер-лиги
14 апреля в 15:30 проходит заключительный поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между петровским Ингульцом и львовскими Карпатами.
Матч проходит на стадионе «Ника» в Александрии.
«Ингулец» с первых минут начал активно наступать на ворота соперника. Однако такие действия дали возможность «Карпатам» ловить номинальных хозяев поля на контратаках.
На 5-й минуте львовяне заработали право на угловой, который завершился взятием ворот. Замкнул передачу Бабогло.
Уже на 11-й минуте «Карпаты» могли бы удвоить преимущество, но Бруниньо не смог обыграть Паламарчука с одиннадцатиметровой отметки.
УПЛ. 24-й тур. 14 апреля
Ингулец Петрово – Карпаты Львов – 0:1 (второй тайм)
Голы: Бабогло, 5
На 11-й минуте Бруниньо не реализовал пенальти
Видео голов и обзор матча
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