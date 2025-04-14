Ингулец – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 апреля в 15:30 проходит заключительный поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между петровским Ингульцом и львовскими Карпатами.

Матч проходит на стадионе «Ника» в Александрии.

«Ингулец» с первых минут начал активно наступать на ворота соперника. Однако такие действия дали возможность «Карпатам» ловить номинальных хозяев поля на контратаках.

На 5-й минуте львовяне заработали право на угловой, который завершился взятием ворот. Замкнул передачу Бабогло.

Уже на 11-й минуте «Карпаты» могли бы удвоить преимущество, но Бруниньо не смог обыграть Паламарчука с одиннадцатиметровой отметки.

УПЛ. 24-й тур. 14 апреля

Ингулец Петрово – Карпаты Львов – 0:1 (второй тайм)

Голы: Бабогло, 5

На 11-й минуте Бруниньо не реализовал пенальти

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