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  4. Ингулец – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 16:45 |
229
0

Ингулец – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды закрывают 24-й тур Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2025, 16:45 |
229
0
Ингулец – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

14 апреля в 15:30 проходит заключительный поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между петровским Ингульцом и львовскими Карпатами.

Матч проходит на стадионе «Ника» в Александрии.

«Ингулец» с первых минут начал активно наступать на ворота соперника. Однако такие действия дали возможность «Карпатам» ловить номинальных хозяев поля на контратаках.

На 5-й минуте львовяне заработали право на угловой, который завершился взятием ворот. Замкнул передачу Бабогло.

Уже на 11-й минуте «Карпаты» могли бы удвоить преимущество, но Бруниньо не смог обыграть Паламарчука с одиннадцатиметровой отметки.

УПЛ. 24-й тур. 14 апреля

Ингулец Петрово – Карпаты Львов – 0:1 (второй тайм)

Голы: Бабогло, 5

На 11-й минуте Бруниньо не реализовал пенальти

Видео голов и обзор матча

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Ингулец Ингулец - Карпаты видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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