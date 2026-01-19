Тренер Динамо назвал троих футболистов, которые вскоре могут уйти из клуба

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек назвал имена троих талантливых футболистов, которые могут покинуть «бело-синюю» команду:

– Что отличает «Динамо» от других команд? Академия. Недавно видел в польской прессе рейтинг лучших академий мира. Там «Бенфика» и «Ривер Плейт» на первых местах, а «Динамо» – на 13-м. Выше всех английских и германских команд. Здесь действительно высокое качество игроков.

Часто есть ситуации, когда берем их на тренировки – и действительно видим качественных игроков. Когда смотрю матчи U-19, вижу это.

– В чем феномен академии «Динамо»?

– Наверное, ресурс и хороший скаутинг. Пришедшие к нам игроки подготовлены технически. И дополнительно к этому – имееют характер. Выходят заряженные не на 100%, а на 120%. Наверное, еще не помешало бы улучшить понимание игры.

Сейчас есть несколько игроков с U-19. Захарченко, Пономаренко, Редушко – это футболисты, которые скоро могут покинуть нашу команду за многие миллионы.

У «Динамо» есть солидная история трансферов на выход. Достаточно, чтобы молодой игрок показал себя и сыграл несколько матчей – и уже есть интерес, – признался Кендзерек.