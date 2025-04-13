Украина едет в Китай! Определены все сборные, которые сыграют в Финале КБДК

13 апреля завершились все матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

По итогам поединков были определены шесть сборных, которые сыграют в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису.

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Путевку в Финал КБДК-2025 завоевала и команда Украины, которая в составе Элина Свитолина, Марта Костюк, Катариная Завацкая, Людмила и Надежда Киченок (капитан – Илья Марченко) выиграла отборочную группу Е у Польши и Швейцарии.

Помимо Украины, Квалификацию также прошли: Великобритания, США, Испания, Казахстан и Япония.

Итоговые места квалификационных групп:

Группа А: Япония, Канада, Румыния

Группа B: Испания, Чехия, Бразилия

Группа C: США, Словакия, Дания

Группа D: Казахстан, Австралия, Колумбия

Группа E: Украина , Польша, Швейцария

, Польша, Швейцария Группа F: Великобритания, Нидерланды, Германия

Помимо отобравшихся сборных, в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг также выступят действующий чемпион Италия и страна-хозяин Китай.

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Формат – плей-офф, который стартует с 1/4 финала.

Страны, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2025: