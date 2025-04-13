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Кубок Билли Джин Кинг
13 апреля 2025, 22:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:33
1297
0

Украина едет в Китай! Определены все сборные, которые сыграют в Финале КБДК

Восемь команд: Италия, Великобритания, США, Испания, Казахстан, Украина, Япония, Китай

13 апреля 2025, 22:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 22:33
1297
0
Украина едет в Китай! Определены все сборные, которые сыграют в Финале КБДК
ФТУ

13 апреля завершились все матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

По итогам поединков были определены шесть сборных, которые сыграют в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису.

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Путевку в Финал КБДК-2025 завоевала и команда Украины, которая в составе Элина Свитолина, Марта Костюк, Катариная Завацкая, Людмила и Надежда Киченок (капитан – Илья Марченко) выиграла отборочную группу Е у Польши и Швейцарии.

Помимо Украины, Квалификацию также прошли: Великобритания, США, Испания, Казахстан и Япония.

Итоговые места квалификационных групп:

  • Группа А: Япония, Канада, Румыния
  • Группа B: Испания, Чехия, Бразилия
  • Группа C: США, Словакия, Дания
  • Группа D: Казахстан, Австралия, Колумбия
  • Группа E: Украина, Польша, Швейцария
  • Группа F: Великобритания, Нидерланды, Германия

Помимо отобравшихся сборных, в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг также выступят действующий чемпион Италия и страна-хозяин Китай.

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Формат – плей-офф, который стартует с 1/4 финала.

Страны, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2025:

  • Италия
  • Великобритания
  • США
  • Испания
  • Казахстан
  • Япония
  • Украина
  • Китай

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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