Украина едет в Китай! Определены все сборные, которые сыграют в Финале КБДК
Восемь команд: Италия, Великобритания, США, Испания, Казахстан, Украина, Япония, Китай
13 апреля завершились все матчевые противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.
По итогам поединков были определены шесть сборных, которые сыграют в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису.
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Путевку в Финал КБДК-2025 завоевала и команда Украины, которая в составе Элина Свитолина, Марта Костюк, Катариная Завацкая, Людмила и Надежда Киченок (капитан – Илья Марченко) выиграла отборочную группу Е у Польши и Швейцарии.
Помимо Украины, Квалификацию также прошли: Великобритания, США, Испания, Казахстан и Япония.
Итоговые места квалификационных групп:
- Группа А: Япония, Канада, Румыния
- Группа B: Испания, Чехия, Бразилия
- Группа C: США, Словакия, Дания
- Группа D: Казахстан, Австралия, Колумбия
- Группа E: Украина, Польша, Швейцария
- Группа F: Великобритания, Нидерланды, Германия
Помимо отобравшихся сборных, в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг также выступят действующий чемпион Италия и страна-хозяин Китай.
Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Формат – плей-офф, который стартует с 1/4 финала.
Страны, которые примут участие в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2025:
- Италия
- Великобритания
- США
- Испания
- Казахстан
- Япония
- Украина
- Китай
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