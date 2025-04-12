Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е
Сине-желтые с двумя победами обошли команды Польши и Швейцарии
Женская сборная Украины по теннису выиграла Квалификационную группу Е и вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Сине-желтые добыли две общие победы. 11 апреля украинки обыграли Польшу со счетом 3:0, а 12 числа справились со швейцарками – 2:1.
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Очное противостояние Польши и Швейцарии завершилось со счетом 3:0. Встречи прошли на грунтовых кортах польского города Радом.
Украину представляли: Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.
Украина впервые в истории вышла в Финал Кубка Билли Джин Кинг. Финальный турнир состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь.
Все результаты матчевых противостояния в Квалификации Е:
Польша – Швейцария – 3:0
- Катаржина Кава – Жиль Тайхман – 5:7, 6:4, 6:2
- Магда Линетт – Виктория Голубич – 6:4, 6:3
- Майя Хвалинская / Мартина Кубка – Селин Наеф / Жиль Тайхман – 6:3, 4:6, 6:2
Украина – Польша – 3:0
- Марта Костюк – Катажина Кава – 6:1, 6:3
- Элина Свитолина – Майя Хвалиньска – 7:6 (7:4), 6:3
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалиньска – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)
Украина – Швейцария – 2:1
- Марта Костюк – Селин Наеф – 4:6, 6:7 (1:7)
- Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
- Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]
Итоговая таблица группы Е:
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