Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 23:07 |
456
0

Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е

Сине-желтые с двумя победами обошли команды Польши и Швейцарии

12 апреля 2025, 23:07 |
456
0
Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Украины по теннису выиграла Квалификационную группу Е и вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Сине-желтые добыли две общие победы. 11 апреля украинки обыграли Польшу со счетом 3:0, а 12 числа справились со швейцарками – 2:1.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Очное противостояние Польши и Швейцарии завершилось со счетом 3:0. Встречи прошли на грунтовых кортах польского города Радом.

Украину представляли: Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

Украина впервые в истории вышла в Финал Кубка Билли Джин Кинг. Финальный турнир состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь.

Все результаты матчевых противостояния в Квалификации Е:

Польша Швейцария – 3:0

  • Катаржина Кава – Жиль Тайхман – 5:7, 6:4, 6:2
  • Магда Линетт – Виктория Голубич – 6:4, 6:3
  • Майя Хвалинская / Мартина Кубка – Селин Наеф / Жиль Тайхман – 6:3, 4:6, 6:2

Украина – Польша – 3:0

  • Марта Костюк – Катажина Кава – 6:1, 6:3
  • Элина Свитолина – Майя Хвалиньска – 7:6 (7:4), 6:3
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалиньска – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)

Украина Швейцария – 2:1

  • Марта Костюк – Селин Наеф – 4:6, 6:7 (1:7)
  • Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
  • Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]

Итоговая таблица группы Е:

По теме:
Жеребьевка парного разряда Штутгарта: Ястремская сыграет вместе с Остапенко
Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу
СВИТОЛИНА: Не знала, что хватит выиграть сет. Знала, что надо выиграть матч
женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг Украина - Польша статистические расклады Элина Свитолина Надежда Киченок Людмила Киченок Илья Марченко Марта Костюк Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Футбол | 12 апреля 2025, 01:00 4
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона

Главным фаворитом на триумф теперь считается «Арсенал»

Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Футбол | 12 апреля 2025, 08:56 9
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу

«Сливочные» потерпели поражение 0:3

Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Бокс | 12.04.2025, 08:18
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Футбол | 12.04.2025, 18:03
Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Руслан РОТАНЬ о судействе: «Поздравляю группу этих красавчиков»
Украина – Швейцария – 1:1. Свитолина победила и вывела сборную в финал КБДК
Теннис | 12.04.2025, 20:13
Украина – Швейцария – 1:1. Свитолина победила и вывела сборную в финал КБДК
Украина – Швейцария – 1:1. Свитолина победила и вывела сборную в финал КБДК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
11.04.2025, 19:06 4
Теннис
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
12.04.2025, 00:22 2
Футбол
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 7
Футбол
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
12.04.2025, 06:23 4
Снукер
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 4
Бокс
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
10.04.2025, 20:06 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем