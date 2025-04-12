Украина вышла в Финал КБДК-2025. Итоговая таблица квалификационной группы Е

Женская сборная Украины по теннису выиграла Квалификационную группу Е и вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Сине-желтые добыли две общие победы. 11 апреля украинки обыграли Польшу со счетом 3:0, а 12 числа справились со швейцарками – 2:1.

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Очное противостояние Польши и Швейцарии завершилось со счетом 3:0. Встречи прошли на грунтовых кортах польского города Радом.

Украину представляли: Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Капитан – Илья Марченко.

Украина впервые в истории вышла в Финал Кубка Билли Джин Кинг. Финальный турнир состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь.

Все результаты матчевых противостояния в Квалификации Е:

Польша – Швейцария – 3:0

Катаржина Кава – Жиль Тайхман – 5:7, 6:4, 6:2

Магда Линетт – Виктория Голубич – 6:4, 6:3

Майя Хвалинская / Мартина Кубка – Селин Наеф / Жиль Тайхман – 6:3, 4:6, 6:2

Украина – Польша – 3:0

Украина – Швейцария – 2:1

Итоговая таблица группы Е: