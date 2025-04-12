Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу

12 апреля женская сборная Украины провела матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

Третьими на корт вышли тандемы Катарина Завацкая / Надежда Киченок и Сюзан Бандекки / Селин Наеф. Украинки одержали победу на супертай-брейке.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Украина – Швейцария. Третий матч

Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]

Завацкая и Киченок принесли сине-желтым общую победу над швейцарской командой – 2:1. Ранее Марта Костюк уступила Селин Наеф, а Элина Свитолина выиграла у Жиль Тайхман.

Турнирного значения парный поединок уже не имел, поскольку хватило и победы Свитолиной.

Украина – Швейцария – 2:1