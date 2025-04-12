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Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 22:21 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:45
2603
8

Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу

Катарина и Надежда на супертай-брейке переиграли Сюзан Бандекки и Селин Наеф

12 апреля 2025, 22:21 | Обновлено 12 апреля 2025, 22:45
2603
8
Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Катарина Завацкая

12 апреля женская сборная Украины провела матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.

Третьими на корт вышли тандемы Катарина Завацкая / Надежда Киченок и Сюзан Бандекки / Селин Наеф. Украинки одержали победу на супертай-брейке.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Украина – Швейцария. Третий матч

Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]

Завацкая и Киченок принесли сине-желтым общую победу над швейцарской командой – 2:1. Ранее Марта Костюк уступила Селин Наеф, а Элина Свитолина выиграла у Жиль Тайхман.

Турнирного значения парный поединок уже не имел, поскольку хватило и победы Свитолиной.

Украина Швейцария – 2:1

  • Марта Костюк – Селин Наеф 4:6, 6:7 (1:7)
  • Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
  • Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]
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женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг Надежда Киченок Катарина Завацкая Сюзан Бандекки Селин Наеф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
Сподобалася Завацька,командний боєць!
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+5
Андрій Заліщук
Молодці!
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+5
C.Пеклов
Молодці!На супетайбрейку10-5!
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+3
Владислав Ткаченко
на тайбреку 10-5.а не 10-8 виправте редактори
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+2
SosokDayany
Красунечка !
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+1
Singularis
Наоборот было бы западло)
Ответить
+1
Александр Петухов
Ти наше золото!!!
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0
Vadym Shcherban
Спорт юа це щось... Решив подивиться тайбрейк у запису, прочитавши що рахунок 10:8. Тут наші ведудь 7:1, 9:5... Думаю, як же наші дівчата дозволили зробити 9:8 ну і нарешті 10:8? А тут хоп и 10:5.  :- Ну хоч на нашу користь і то слава Богу.
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0
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