Украина – Швейцария – 2:1. Для красоты: Завацкая и Киченок принесли победу
Катарина и Надежда на супертай-брейке переиграли Сюзан Бандекки и Селин Наеф
12 апреля женская сборная Украины провела матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е против команды Швейцарии.
Третьими на корт вышли тандемы Катарина Завацкая / Надежда Киченок и Сюзан Бандекки / Селин Наеф. Украинки одержали победу на супертай-брейке.
Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация
Украина – Швейцария. Третий матч
Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]
Завацкая и Киченок принесли сине-желтым общую победу над швейцарской командой – 2:1. Ранее Марта Костюк уступила Селин Наеф, а Элина Свитолина выиграла у Жиль Тайхман.
Турнирного значения парный поединок уже не имел, поскольку хватило и победы Свитолиной.
Украина – Швейцария – 2:1
- Марта Костюк – Селин Наеф – 4:6, 6:7 (1:7)
- Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
- Катарина Завацкая / Надежда Киченок – Сюзан Бандекки / Селин Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]
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