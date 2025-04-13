Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирджил ван Дейк вновь продемонстрировал свой бомбардирский талант
Англия
13 апреля 2025, 18:58 |
149
0

Вирджил ван Дейк вновь продемонстрировал свой бомбардирский талант

Центральный защитник «Ливерпуля» стал героем матча против «Вест Хэм Юнайтед»

13 апреля 2025, 18:58 |
149
0
Вирджил ван Дейк вновь продемонстрировал свой бомбардирский талант
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 2:1.

Победный гол за «Ливерпуль» забил 33-летний Вирджил ван Дейк.

С момента его дебюта в Премьер-Лиге (сентябрь 2015 года) никто из центральных защитников АПЛ не забил столько, сколько нидерландец. Гол в ворота «Вест Хэм Юнайтед» стал 24-м для ван Дейка.

Также интересным фактом является то, что Вирджил забил уже 18 голов головой в Премьер-Лиге. Больше него среди защитников имеет только Джон Терри (27).

«Ливерпуль» с рекордом Салаха вырвал победу над «Вест Хэмом» в АПЛ.

По теме:
ВИДЕО. Ньюкасл и Ман Юнайтед обменялись голами в первом тайме
Мохамед Салах стал новым рекордсменом АПЛ
Игрок Вулверхэмптона повторил рекорд 21-летней давности
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Вест Хэм Ливерпуль - Вест Хэм Вирджил ван Дейк
Александр Сильченко Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Футбол | 13 апреля 2025, 08:31 3
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером

Карло Анчелотти получил дисквалификацию

Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Теннис | 13 апреля 2025, 15:01 8
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте
Шестая «нейтральная» сеяная. Костюк получила первую соперницу в Штутгарте

В 1-м раунде основной сетки Марта сыграет против Мирры Андреевой

Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Футбол | 12.04.2025, 21:48
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13.04.2025, 18:25
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил
Футбол | 12.04.2025, 22:11
Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил
Кучер отреагировал на автогол кипера Черноморца, который всех удивил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»
12.04.2025, 08:18 5
Бокс
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
12.04.2025, 03:20 14
Футбол
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 23
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
Известному украинскому боксеру предложили бой за титул чемпиона мира
11.04.2025, 21:33 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 32
Футбол
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 5
Футбол
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем