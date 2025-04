Вирджил ван Дейк вновь продемонстрировал свой бомбардирский талант

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 2:1.

Победный гол за «Ливерпуль» забил 33-летний Вирджил ван Дейк.

С момента его дебюта в Премьер-Лиге (сентябрь 2015 года) никто из центральных защитников АПЛ не забил столько, сколько нидерландец. Гол в ворота «Вест Хэм Юнайтед» стал 24-м для ван Дейка.

Также интересным фактом является то, что Вирджил забил уже 18 голов головой в Премьер-Лиге. Больше него среди защитников имеет только Джон Терри (27).

