ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
11 апреля проходит матч 24-го тура УПЛ
В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч судит арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.
Украинская Премьер-лига 2024/25. 24-й тур, 11 апреля
ЛНЗ – Шахтер – 0:3 (1-й тайм)
Голы: Марлон, 7, 20, Дайко, 10 (автогол)
ГОЛ, 0:1! Марлон Гомес, 7 мин.
🔥 Швидкий старт у Черкасах! 🤩— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 11, 2025
⚽️ Гол Марлона в матчі ЛНЗ 🆚 «Шахтар» 🧡#Shakhtar #ЛНЗШахтар pic.twitter.com/HpujOY7HpG
АВТОГОЛ, 0:2! Айди Дайко, 10 мин.
⚡️ АВТОГОЛ ⚽️ 0:2 В ЧЕРКАСАХ УЖЕ НА 10-Й ХВИЛИНІ! 😍#Shakhtar #ЛНЗШахтар pic.twitter.com/wbOeQqQOPM— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 11, 2025
ГОЛ, 0:3! Марлон Гомес, 20 мин.
😍 Марлон – у вогні! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 11, 2025
⚽️⚽️ Дубль півзахисника в матчі ЛНЗ 🆚 «Шахтар» 👏🏻#Shakhtar #ЛНЗШахтар pic.twitter.com/IlPHAUdkiv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В свой список Майк включил Дэвиса, Кроуфорда и Бенавидеса
Украинский форвард получил признание фанатов