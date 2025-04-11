Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 16:19 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:50
1171
1

ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

11 апреля проходит матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2025, 16:19 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:50
1171
1
ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч судит арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 24-й тур, 11 апреля
ЛНЗ – Шахтер – 0:3 (1-й тайм)
Голы: Марлон, 7, 20, Дайко, 10 (автогол)

ГОЛ, 0:1! Марлон Гомес, 7 мин.

АВТОГОЛ, 0:2! Айди Дайко, 10 мин.

ГОЛ, 0:3! Марлон Гомес, 20 мин.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо Киев
В Полесье рассказали, где покажут матч Кубка Украины против Шахтера
Андрей ВОРОБЕЙ: «После «Золотого дубля» мы побывали на вилле Невио Скалы»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер видео голов и обзор Марлон Гомес Айди Дайко автогол
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 11 апреля 2025, 07:42 4
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности

В свой список Майк включил Дэвиса, Кроуфорда и Бенавидеса

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
Футбол | 10 апреля 2025, 15:36 31
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте

Украинский форвард получил признание фанатов

ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
Футбол | 11.04.2025, 14:55
ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Футбол | 11.04.2025, 08:23
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.04.2025, 08:53
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Григорчук рулит!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
10.04.2025, 20:06 15
Футбол
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
10.04.2025, 07:49 9
Футбол
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
09.04.2025, 17:30 2
Футбол
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 3
Футбол
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
09.04.2025, 23:39
Бокс
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем