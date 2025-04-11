ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

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Матч судит арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 24-й тур, 11 апреля

ЛНЗ – Шахтер – 0:3 (1-й тайм)

Голы: Марлон, 7, 20, Дайко, 10 (автогол)

ГОЛ, 0:1! Марлон Гомес, 7 мин.

АВТОГОЛ, 0:2! Айди Дайко, 10 мин.

ГОЛ, 0:3! Марлон Гомес, 20 мин.