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11.04.2025 15:30 – FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 20:45 | Обновлено 11 апреля 2025, 21:03
209
2

ПУШИЧ: «Шахтер показал качественный футбол. Сыграли чертовски хорошо»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после матчаУПЛ против ЛНЗ

11 апреля 2025, 20:45 | Обновлено 11 апреля 2025, 21:03
209
2
ПУШИЧ: «Шахтер показал качественный футбол. Сыграли чертовски хорошо»
ФК Шахтер, Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 24-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (4:1).

– В весенней части сезона «Шахтер» до этого лишь один раз забивал в первых таймах, а сегодня получилось отличиться сразу трижды. За счет чего удалось так настроить команду?

– Это вопрос на основе статистики, а статистика не всегда отражает реальную картину игры. Да, сегодня мы забили три гола в первом тайме, но было много матчей, в которых мы тоже забивали до перерыва. Потому что каждая игра имеет свою историю, все просто. Сегодня получилось так, что мы показывали отличный прессинг в первом тайме, много раз возвращали владение мячом на половине поля соперника, продолжали атаковать – и поэтому получили шансы забить. Но это не только сегодня: возможно, в прошлых матчах мы не забивали в первом тайме, но создавали достаточно голевых моментов, за исключением предыдущей игры.

Так что самое важное – это победа. Вы не выигрываете игру в первом тайме, матч длится 95, иногда 99 минут, поэтому такая статистика абсолютно бесполезна, если вы хотите анализировать игру. Вы играете 99 минут, и если забили два или три гола в первом тайме, а не во втором – это не имеет значения, потому что матч идет 90 минут. Сегодня нам удалось сделать серьезную разницу в первом тайме, по сути, мы решили судьбу матча уже в первой половине – отличная работа моей команды.

– Скажите, вы довольны вторым таймом?

– Да, я очень доволен вторым таймом. Вы очень негативно настроены, это даже забавно наблюдать. Я не знаю, почему у вас такое настроение – может, вам просто так хочется. Но так нельзя. Знаете, почему? Потому что одна команда выиграла этот выездной матч со счетом 4:1, и у нас было много моментов, чтобы забить еще – сделать счет 5… 6… может быть, даже 7:1. Это вполне нормально, когда команда решает исход встречи уже в первом тайме – это снижает темп во второй половине и дает сопернику немного больше свободы, потому что мы провели некоторые замены.

Но задавать такие вопросы команде, которая выиграла 4:1 и показала такой качественный футбол, – это некорректно. Хотя спасибо за поздравления. Поэтому не стоит проявлять негатив по отношению к «Шахтеру». «Шахтер» заслуживает позитива. И вы тоже не будьте негативны, задавая вопросы о том, почему так прошел первый тайм. Вы должны понимать, что игра длится 90 минут. Хорошо? Мы сыграли чертовски хорошо.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Хайдин Салиху (ЛНЗ Черкассы).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Айди Дайко (ЛНЗ Черкассы).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
Не, ну явно ж не зря 100 лямов потратили, чтобы еще плохо против команды Завода сыграть.
Можно еще команду какого ПТУ обыграть  и вообще фильм снять о своей Победе!
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