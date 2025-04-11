ЛНЗ Черкассы

В 24-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в пятницу, 11 апреля, в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» встретятся ЛНЗ и «Шахтер» Донецк. Хозяева подходят к поединку на 10-й позиции в турнирной таблице, а дончане идут на 3-м месте.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ проводит свой второй сезон в украинской футбольной элите. Все это время из стана черкасцев звучат амбициозные заявления, но команда на сегодня в турнирной таблице сезона-2024/2025 занимает скромное 10-е место, имея 25 очков. Сказать, что подопечные Романа Григорчука входят в «золотую середину», нельзя. Им до зоны еврокубков 10 очков, а до аутсайдеров – 4. Получается, к арьергарду пелотона команда ближе.

Чтобы не оказаться в стане последних, ЛНЗ должен в каждом оставшемся матче кампании играть строго на результат и сражаться за максимум. С «горняками», в том числе. Впрочем, весной этого года команда пока не впечатляет — 2 победы и 4 поражения.

Можно заметить, что по успехам на своем поле ЛНЗ в нынешней УПЛ имеет восьмой показатель – 16 очков (5 побед, 1 ничья, 5 поражений) в 11 поединках. В пяти последних домашних матчах черкасцы выиграть только один раз («Колос» - 2:0, 16 марта), а четыре раза проиграли.

Против «Шахтера» за ЛНЗ не сможет сыграть полузащитник Дмитрий Топалов, который дисквалифицирован из-за перебора предупреждений.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» замыкает тройку лидеров, но явно чувствует себя не в своей тарелке. Непривычно «горнякам» находиться на такой позиции в турнирной таблице, тем более, имея отставание от конкурентов. Сейчас у команды Марино Пушича 47 очков после 22 встреч, а лидирует «Динамо» с 57 пунктами после 23 матчей. Вторая позиция у «Александрии», имеющей 53 балла.

Дончане подходят к визиту к ЛНЗ с серией из трех победных встреч. Сразу после мартовской международной паузы они в Киеве в матче УПЛ обыграли со счетом 2:0 «Оболонь», а затем в четвертьфинале Кубка страны в дополнительное время одолели на выезде «Александрию» – 1:0. В минувший игровой уик-энд национального чемпионата «Шахтер» во Львове по-крупному разобрался с «Вересом» – 3:0.

Сейчас в УПЛ «Шахтер» имеет только 6-й результат по достижениям на выезде. В девяти гостевых матчах он набрал 15 очков, добившись четырех побед и трех ничьих при двух поражениях.

В Черкассах партнерам не поможет голкипер Дмитрий Ризнык, получивший мышечную травму. Также не сыграет Ефим Конопля, который все еще восстанавливается после травмы, полученной в конце марта в сборной Украины. Все остальные игроки якобы под рукой у Пушича – здоровы и могут играть.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 3 очных поединка. Все они завершились победами донецкого коллектива. При этом, исключительно крупными.

В сезоне 2023/2024 «Шахтер» два раза обыграло ЛНЗ со счетом 3:0.

Матч первого круга нынешнего сезона-2024/2025, который состоялся 6 октября во Львове, завершился в пользу «горняков» со счетом 5:1.

Прогноз на противостояние

«Горняки» должны забрать три очка в матче. Они – фавориты поединка по многим факторам. В первую очередь, по индивидуальному классу исполнителей и по командному уровню, в целом. Впрочем, маловероятно, что дончане смогут добиться комфортной победы, а значит, смело можно взять тотал матча меньше 2,5 голов.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев, Кушниренко, Пасич, Яшари, Танковский, Эйнел Суареш, Тиль.

«Шахтер»: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Алиссон, Бондаренко, Судаков, Кевин, Эгиналду.