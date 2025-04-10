ЛНЗ Черкассы

В пятницу, 11 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Центральный», игра начнется в 15:30.

ЛНЗ под руководством Григорчука в шести матчах лишь дважды праздновал победу (над «Рухом» и «Колосом»), а во всех остальных проигрывал с минимальным счетом. Такие результаты привели к тому, что черкасский клуб находится на десятом месте. Так что ЛНЗ пока не грозит попадание в зону вылета, но если все конкуренты из низов синхронно возьмут очки в следующем туре, то подопечным Григорчука придется всеми силами бороться, чтобы не попасть в стыки.

«Горняки», несмотря на то, что продолжают отставать от первого-второго места, все же не собираются прерывать свое победное шествие и добавили в свой актив виктории над «Оболонью» и «Вересом», а в четвертьфинале Кубка, не без труда, но прошли «Александрию». Теперь Пушичу и его подопечным предстоит сложный график, где за 12 дней «Шахтеру» придется сыграть 4 поединка. И откроет его матч против ЛНЗ, который на домашней арене захочет порадовать своих болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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