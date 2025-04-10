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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
11.04.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 22:40 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:41
117
0

ЛНЗ – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

10 апреля 2025, 22:40 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:41
117
0
ЛНЗ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Фк Шахтёр

В пятницу, 11 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Шахтером». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Центральный», игра начнется в 15:30.

ЛНЗ под руководством Григорчука в шести матчах лишь дважды праздновал победу (над «Рухом» и «Колосом»), а во всех остальных проигрывал с минимальным счетом. Такие результаты привели к тому, что черкасский клуб находится на десятом месте. Так что ЛНЗ пока не грозит попадание в зону вылета, но если все конкуренты из низов синхронно возьмут очки в следующем туре, то подопечным Григорчука придется всеми силами бороться, чтобы не попасть в стыки.

«Горняки», несмотря на то, что продолжают отставать от первого-второго места, все же не собираются прерывать свое победное шествие и добавили в свой актив виктории над «Оболонью» и «Вересом», а в четвертьфинале Кубка, не без труда, но прошли «Александрию». Теперь Пушичу и его подопечным предстоит сложный график, где за 12 дней «Шахтеру» придется сыграть 4 поединка. И откроет его матч против ЛНЗ, который на домашней арене захочет порадовать своих болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
11 апреля 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
Тотал больше 2,5 1.93 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Роман Григорчук Марино Пушич ЛНЗ - Шахтер текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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