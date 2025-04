Андре Онана устанавливает новые антирекорды. Его игра вызывает беспокойство

29-летний камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Лиона» снова допустил ошибку, которая привела к голу.

С начала прошлого сезона Онана имеет уже 8 результативных ошибок во всех турнирах.

Ни один вратарь Премьер-лиги не имеет в своем пассиве такого количества неудачных действий у своих ворот.

Сам матч закончился вничью 2:2.

