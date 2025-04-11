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  4. Андре Онана устанавливает новые антирекорды. Его игра вызывает беспокойство
Лига Европы
11 апреля 2025, 01:15 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:21
58
0

Андре Онана устанавливает новые антирекорды. Его игра вызывает беспокойство

Камерунец снова сыграл неуверенно в матче Лиги Европы

11 апреля 2025, 01:15 | Обновлено 11 апреля 2025, 01:21
58
0
Андре Онана устанавливает новые антирекорды. Его игра вызывает беспокойство
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Лиона» снова допустил ошибку, которая привела к голу.

С начала прошлого сезона Онана имеет уже 8 результативных ошибок во всех турнирах.

Ни один вратарь Премьер-лиги не имеет в своем пассиве такого количества неудачных действий у своих ворот.

Сам матч закончился вничью 2:2.

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Александр Сильченко Источник: Opta
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