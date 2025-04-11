Андре Онана устанавливает новые антирекорды. Его игра вызывает беспокойство
Камерунец снова сыграл неуверенно в матче Лиги Европы
29-летний камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Лиона» снова допустил ошибку, которая привела к голу.
С начала прошлого сезона Онана имеет уже 8 результативных ошибок во всех турнирах.
Ни один вратарь Премьер-лиги не имеет в своем пассиве такого количества неудачных действий у своих ворот.
Сам матч закончился вничью 2:2.
8 - Since the start of last season, no goalkeeper has made more errors leading to goals for Premier League clubs in all competitions than Manchester United's André Onana (8). Exhibit. pic.twitter.com/G8vq2HMzes— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2025
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