ПСЖ – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 9 апреля

ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49 – Роджерс, 35

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Роджерс, 35 мин.

ГОЛ! 1:1 Дуэ, 39 мин.

ГОЛ! 2:1 Хвича Кварацхелия, 49 мин.