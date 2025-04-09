ПСЖ – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву
9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.
Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала
Первый матч, 9 апреля
ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49 – Роджерс, 35
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Роджерс, 35 мин.
ГОЛ! 1:1 Дуэ, 39 мин.
ГОЛ! 2:1 Хвича Кварацхелия, 49 мин.
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