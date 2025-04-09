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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:24 |
869
0

ПСЖ – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2025, 23:24 |
869
0
ПСЖ – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Астон Вилла.

Коллективы играют на Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Первый матч, 9 апреля

ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49 – Роджерс, 35

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Роджерс, 35 мин.

ГОЛ! 1:1 Дуэ, 39 мин.

ГОЛ! 2:1 Хвича Кварацхелия, 49 мин.

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ПСЖ Астон Вилла ПСЖ - Астон Вилла видео голов и обзор Лига чемпионов Дезире Дуэ Морган Роджерс Хвича Кварацхелия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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