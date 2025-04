Лаутаро Мартинес догнал Адриано по голам за Интер в одном сезоне ЛЧ

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Интер» на выезде одолел мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1.

Один из голов «Интера» на счету аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

Лаутаро Мартинес стал четвертым игроком «Интера», который забил 7 голов за клуб в одном сезоне Лиги Чемпионов.

Всего на счету Лаутаро Мартинеса 19 голов в Лиге Чемпионов.

Список футболистов «Интер», забивших более 7 голов за один сезон ЛЧ:

Эрнан Креспо (2002/03) – 9

Самюэль Это'о (2010/11) – 8

Адриано (2004/05) – 7

Лаутаро Мартинес (2024/25) – 7

