Названы лучшие игроки и тренеры 23-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 23 тура УПЛ.

Лучшим игроком 23-го тура назвали полузащитника Георгия Судакова («Шахтер»), получившего 75 голосов. На счету футболиста забит мяч в победном матче с «Вересом» (3:0).

Лучшим тренером 23-го тура группа из 36 экспертов признала нового наставника «Черноморца» Александра Кучера, который со второй попытки привел одесситов к победе – над ЛНЗ (1:0) – после четырех поражений клуба подряд.

В топ-5 игроков вошли Николай Шапаренко («Динамо») - 72 балла, Кевин («Шахтер») - 60 баллов, Андрей Ярмоленко («Динамо») - 58 баллов, Винисуис Тобиас («Шахтер») - 55. В тройке лучших тренеров оказались Руслан Ротань («Александрия») и Виталий Пономарев («Рух»).

В целом эксперты упоминали 26 футболистов и 11 тренеров на звание героев 23-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 23-го тура УПЛ

Вратарь: Александр Сапутин («Заря»)

Защитники: Игорь Пердута («Ворскла»), Ярослав Ракицкий («Черноморец»), Евгений Скиба («Черноморец»), Винисиус Тобиас («Шахтер»)

Полузащитники: Кевин («Шахтер»), Георгий Судаков («Шахтер»), Петар Мичин («Заря»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Ярмоленко («Динамо»)

Нападающий: Филипп Будковский («Заря»)

Главный тренер: Александр Кучер («Черноморец»)

Запас: Чижиоке Аниагбосо («Черноморец»), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Приймак («Оболонь»), Артем Шабанов («Александрия»), Александр Мартынюк («Александрия»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Иван Калюжный («Александрия»), Безерра («Александрия»), Ярослав Карабин («Рух»), Владислав Ванат («Динамо»).