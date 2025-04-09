Названы лучшие игроки и тренеры 23-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Герои тура – полузащитник «Шахтера» Георий Судаков и коуч «Черноморца» Александр Кучер
Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 23 тура УПЛ.
Лучшим игроком 23-го тура назвали полузащитника Георгия Судакова («Шахтер»), получившего 75 голосов. На счету футболиста забит мяч в победном матче с «Вересом» (3:0).
Лучшим тренером 23-го тура группа из 36 экспертов признала нового наставника «Черноморца» Александра Кучера, который со второй попытки привел одесситов к победе – над ЛНЗ (1:0) – после четырех поражений клуба подряд.
В топ-5 игроков вошли Николай Шапаренко («Динамо») - 72 балла, Кевин («Шахтер») - 60 баллов, Андрей Ярмоленко («Динамо») - 58 баллов, Винисуис Тобиас («Шахтер») - 55. В тройке лучших тренеров оказались Руслан Ротань («Александрия») и Виталий Пономарев («Рух»).
В целом эксперты упоминали 26 футболистов и 11 тренеров на звание героев 23-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.
Символическая сборная 23-го тура УПЛ
Вратарь: Александр Сапутин («Заря»)
Защитники: Игорь Пердута («Ворскла»), Ярослав Ракицкий («Черноморец»), Евгений Скиба («Черноморец»), Винисиус Тобиас («Шахтер»)
Полузащитники: Кевин («Шахтер»), Георгий Судаков («Шахтер»), Петар Мичин («Заря»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Ярмоленко («Динамо»)
Нападающий: Филипп Будковский («Заря»)
Главный тренер: Александр Кучер («Черноморец»)
Запас: Чижиоке Аниагбосо («Черноморец»), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Приймак («Оболонь»), Артем Шабанов («Александрия»), Александр Мартынюк («Александрия»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Иван Калюжный («Александрия»), Безерра («Александрия»), Ярослав Карабин («Рух»), Владислав Ванат («Динамо»).
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