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Украина. Премьер лига
09 апреля 2025, 12:26 | Обновлено 09 апреля 2025, 12:34
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Названы лучшие игроки и тренеры 23-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – ​​полузащитник «Шахтера» Георий Судаков и коуч «Черноморца» Александр Кучер

09 апреля 2025, 12:26 | Обновлено 09 апреля 2025, 12:34
189
0
Названы лучшие игроки и тренеры 23-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 23 тура УПЛ.

Лучшим игроком 23-го тура назвали полузащитника Георгия Судакова («Шахтер»), получившего 75 голосов. На счету футболиста забит мяч в победном матче с «Вересом» (3:0).

Лучшим тренером 23-го тура группа из 36 экспертов признала нового наставника «Черноморца» Александра Кучера, который со второй попытки привел одесситов к победе – над ЛНЗ (1:0) – после четырех поражений клуба подряд.

В топ-5 игроков вошли Николай Шапаренко («Динамо») - 72 балла, Кевин («Шахтер») - 60 баллов, Андрей Ярмоленко («Динамо») - 58 баллов, Винисуис Тобиас («Шахтер») - 55. В тройке лучших тренеров оказались Руслан Ротань («Александрия») и Виталий Пономарев («Рух»).

В целом эксперты упоминали 26 футболистов и 11 тренеров на звание героев 23-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 23-го тура УПЛ

Вратарь: Александр Сапутин («Заря»)

Защитники: Игорь Пердута («Ворскла»), Ярослав Ракицкий («Черноморец»), Евгений Скиба («Черноморец»), Винисиус Тобиас («Шахтер»)

Полузащитники: Кевин («Шахтер»), Георгий Судаков («Шахтер»), Петар Мичин («Заря»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Ярмоленко («Динамо»)

Нападающий: Филипп Будковский («Заря»)

Главный тренер: Александр Кучер («Черноморец»)

Запас: Чижиоке Аниагбосо («Черноморец»), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Приймак («Оболонь»), Артем Шабанов («Александрия»), Александр Мартынюк («Александрия»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Иван Калюжный («Александрия»), Безерра («Александрия»), Ярослав Карабин («Рух»), Владислав Ванат («Динамо»).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Кучер Георгий Судаков Кевин (Шахтер) Андрей Ярмоленко Винисиус Тобиас Николай Шапаренко Виталий Пономарев Руслан Ротань Александр Сапутин Филипп Будковский Игорь Пердута Евгений Скиба Ярослав Ракицкий Петар Мичин Чиджоке Аниагбосо Владислав Приймак Георгий Ермаков Александр Мартынюк Артем Шабанов Амбросий Чачуа Иван Калюжный Ярослав Карабин Хуан Альвина Безерра Владислав Ванат
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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