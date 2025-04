ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал шансы «сливочных» на успех в Лиге чемпионов.

Журналисты поймали 26-летнюю суперзвезду у клубного автобуса, француз был довольно краток.

«Мы можем отыграться? Да, конечно».

В первом матче между «Арсеналом» и «Реалом» испанский гранд уступил со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 16 апреля в Мадриде.

Mbappé is still confident: "Can we come back? Yes, of course" @TheAthleticFC pic.twitter.com/XxEkYt4Xyp