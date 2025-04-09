Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 09:35 |
300
0

ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов

Француз считает, что испанский гранд способен пройти дальше

09 апреля 2025, 09:35 |
300
0
ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал шансы «сливочных» на успех в Лиге чемпионов.

Журналисты поймали 26-летнюю суперзвезду у клубного автобуса, француз был довольно краток.

«Мы можем отыграться? Да, конечно».

В первом матче между «Арсеналом» и «Реалом» испанский гранд уступил со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 16 апреля в Мадриде.

Ранее сообщалось о том, что Джуд Беллингем прокомментировал матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

По теме:
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Известно, что сказал взбешенный Перес игрокам Реала после фиаско в ЛЧ
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Килиан Мбаппе Арсенал - Реал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Футбол | 09 апреля 2025, 01:16 2
Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Томас Мюллер вышел на шестое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Немецкий форвард «Баварии» забил гол в ворота миланского «Интера»

Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Футбол | 08 апреля 2025, 21:41 10
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?

Для этого горнякам нужно совпадение нескольких факторов

ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Футбол | 08.04.2025, 15:20
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
Футбол | 08.04.2025, 08:26
Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Как они могли так поступить? Это просто стыд»
У кого 9.2, сколько получил Куртуа? Оценки суперматча Арсенал – Реал
Футбол | 09.04.2025, 07:43
У кого 9.2, сколько получил Куртуа? Оценки суперматча Арсенал – Реал
У кого 9.2, сколько получил Куртуа? Оценки суперматча Арсенал – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
07.04.2025, 13:03 1
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 8
Теннис
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 4
Футбол
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 6
Бокс
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 2
Футбол
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
Склоним головы. Культовый запорожский хулиган, погибший в Мариуполе
07.04.2025, 09:00 1
Война
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
07.04.2025, 13:30 2
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем