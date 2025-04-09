ВИДЕО. Мбаппе ответил на вопрос о шансах Реала в Лиге чемпионов
Француз считает, что испанский гранд способен пройти дальше
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал шансы «сливочных» на успех в Лиге чемпионов.
Журналисты поймали 26-летнюю суперзвезду у клубного автобуса, француз был довольно краток.
«Мы можем отыграться? Да, конечно».
В первом матче между «Арсеналом» и «Реалом» испанский гранд уступил со счетом 0:3. Ответный матч пройдет 16 апреля в Мадриде.
Ранее сообщалось о том, что Джуд Беллингем прокомментировал матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
Mbappé is still confident: "Can we come back? Yes, of course" @TheAthleticFC pic.twitter.com/XxEkYt4Xyp— Guillermo Rai (@GuillermoRai_) April 8, 2025
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