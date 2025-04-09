«Повезло». Беллингем прокомментировал матч с Арсеналом в Лиге чемпионов

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем кратко прокомментировал первый матч 1/4 финала лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», в котором испанский гранд уступил со счетом 0:3:

«Нам повезло, что мы пропустили всего 3 гола».

Ответный матч пройдет 16 апреля в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче «Реала» с «Арсеналом».