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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 00:56 | Обновлено 09 апреля 2025, 01:32
693
0

«Повезло». Беллингем прокомментировал матч с Арсеналом в Лиге чемпионов

Англичанин считает, что мадридский клуб мог пропустить больше

09 апреля 2025, 00:56 | Обновлено 09 апреля 2025, 01:32
693
0
«Повезло». Беллингем прокомментировал матч с Арсеналом в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем кратко прокомментировал первый матч 1/4 финала лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», в котором испанский гранд уступил со счетом 0:3:

«Нам повезло, что мы пропустили всего 3 гола».

Ответный матч пройдет 16 апреля в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче «Реала» с «Арсеналом».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов Арсенал - Реал
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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