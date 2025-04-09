Лига чемпионов09 апреля 2025, 00:56 | Обновлено 09 апреля 2025, 01:32
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«Повезло». Беллингем прокомментировал матч с Арсеналом в Лиге чемпионов
Англичанин считает, что мадридский клуб мог пропустить больше
09 апреля 2025, 00:56 | Обновлено 09 апреля 2025, 01:32
693
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Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем кратко прокомментировал первый матч 1/4 финала лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», в котором испанский гранд уступил со счетом 0:3:
«Нам повезло, что мы пропустили всего 3 гола».
Ответный матч пройдет 16 апреля в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче «Реала» с «Арсеналом».
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