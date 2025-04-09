Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Хавбек «Арсенала» Деклан Райс оформил дубль в матче, забив два шедевра со штрафного. Наставник «Реала» Карло Анчелотти остался возмущен действиями игроков «бланкос», которые находились в защитной стенке во время этих ударов и обвинил их в неорганизованности.

«В стенке не хватало еще одного игроков», – сказал Карло после второго пропущенного гола.

Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин не попал в заявку на этот матч из-за повреждения.