Бавария – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария – Интер – 0:1 (обновляется)

Гол: Мартинес, 38

❗️ Мартинес забил в ворота Баварии, 38-я минута, 0:1