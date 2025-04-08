08.04.2025 22:00 – 63’ 0 : 1
Англия08 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
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Бавария – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
08 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
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Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».
Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Бавария – Интер – 0:1 (обновляется)
Гол: Мартинес, 38
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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