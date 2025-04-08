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Лига Чемпионов
Бавария
08.04.2025 22:00 – 63 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
831
0

Бавария – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

08 апреля 2025, 22:53 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:03
831
0
Бавария – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Во вторник, 8 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером».

Встречу принимает Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч пройдет 16 апреля на Джузеппе Меацца в Милане.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария – Интер – 0:1 (обновляется)

Гол: Мартинес, 38

❗️ Мартинес забил в ворота Баварии, 38-я минута, 0:1

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Бавария Интер Милан Бавария - Интер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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