Запрос от Алонсо. Байер заинтересован в трансфере партнера Ярмолюка

Действующий победитель Бундеслиги «Байер» готов оформить трансфер голкипера «Брентфорда» и партнера украинца Егор Ярмолюка – Марка Флеккена.

Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, немецкий клуб рассматривает кандидатуру Марка, поскольку стремится усилить вратарскую позицию.

Контракт Марка с «Брентфордом» подписан до лета 2027 года. Ожидается, что обойдется футболист «Байеру» в 15 миллионов евро.

31-летний голландец выступает за клуб по АПЛ, начиная с сезона-2023/24. За это время Флеккену удалось отыграть 70 матчей, из которых только в 13 играх Марк отстоял на ноль.

