Саутгемптон вылетел из АПЛ и уволил тренера. Реакция болельщиков

В матче 31-го тура АПЛ «Саутгемптон» уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Команда потеряла все шансы на сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон.

«Саутгемптон» установил неутешительный рекорд, вылетев из АПЛ за семь туров до конца чемпионата. Выводы последовали незамедлительно. Клуб уволил главного тренера Ивана Юрича.

Иван Юрич возглавил «Саутгемптон» в декабре прошлого года, однако не сумел улучшить результаты клуба. По его руководством футболисты одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

Laudits (13.5k on YT): Ты пытался. Ты потерпел неудачу. Пока. Следующий.

Saints Statistics: Никакого плана, только реакция – этим клубом управляют ужасно. Вы должны сделать это ради фанатов, чтобы добиться большего.

Catherine: Тренеры меняются быстрее, чем продолжительность жизни мухи, может стоит обратить внимание на игроков? Нельзя перебрать столько тренеров и все равно думать, что виноваты только они.

The Villa Watch: Маленький Саутгемптон возвращается в Чемпионшип, где ему и место.

SAMUEL: Вы, скорее всего, выиграете Чемпионшип в следующем сезоне, кто бы ни был у руля.

Gurprit Johal: Как и в случае с бесчисленными тренерами «святых», которых уволили за эти годы, это опять-таки не проблема тренеров. Это дешевые указания, которые всегда принимает совет директоров. Это была команда Лиги 1, пытающаяся конкурировать в АПЛ.

Cameran: Игроки и руководители, по моему мнению, виноваты больше всего. Тренер – козел отпущения.

Ekelund 24: Могут ли быть уволены и те люди, которые принимали решение о его назначении.

We have today reached an agreement with our Men’s First Team Manager, Ivan Jurić, to end his spell at the club.