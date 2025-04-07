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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон попрощался с наставником после вылета из АПЛ
Англия
07 апреля 2025, 15:35 |
776
1

ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон попрощался с наставником после вылета из АПЛ

Иван Юрич возглавлял команду с декабря 2024 года, но не сумел улучшить результаты

07 апреля 2025, 15:35 |
776
1
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон попрощался с наставником после вылета из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Главный тренер английского «Саутгемптона» Иван Юрич покинул свою должность – об этом сообщила пресс-служба команды.

«Сегодня мы достигли соглашения с менеджером нашей основной мужской команды Иваном Юричем о завершении его пребывания в клубе», – лаконично сообщил клуб в социальных сетях.

В матче 31-го тура АПЛ «святые» уступили «Тоттенхэму» со счетом 1:3 и стали первой командой в истории чемпионата, которая вылетела из Английской Премьер-лиги за семь туров до окончания сезона.

Иван Юрич возглавил «Саутгемптон» в декабре прошлого года, однако не сумел улучшить результаты клуба. По его руководством футболисты одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

В текущем сезоне хорватский специалист тренировал итальянскую «Рому», но продержался там всего два месяца.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон Иван Юрич отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: ФК Саутгемптон
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