ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон попрощался с наставником после вылета из АПЛ

Главный тренер английского «Саутгемптона» Иван Юрич покинул свою должность – об этом сообщила пресс-служба команды.

«Сегодня мы достигли соглашения с менеджером нашей основной мужской команды Иваном Юричем о завершении его пребывания в клубе», – лаконично сообщил клуб в социальных сетях.

В матче 31-го тура АПЛ «святые» уступили «Тоттенхэму» со счетом 1:3 и стали первой командой в истории чемпионата, которая вылетела из Английской Премьер-лиги за семь туров до окончания сезона.

Иван Юрич возглавил «Саутгемптон» в декабре прошлого года, однако не сумел улучшить результаты клуба. По его руководством футболисты одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

В текущем сезоне хорватский специалист тренировал итальянскую «Рому», но продержался там всего два месяца.

