Вечером 6 апреля прошел матч римской «Ромы» против «Ювентуса» в 31 туре Серии А.

Местом проведения стало «Стадио Олимпико» в столице Италии.

Команды обменялись забитыми мячами, однако определить победителя коллективы не смогли – 1:1. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик провел на поле 85 минут, но помочь команде получить три пункта украинцу не удалось.

Перед началом встречи болельщики заметили бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Вокруг появления специалиста фанаты распространили множество слухов. Ожидается, что специалист находится в поисках нового места работы.

ВИДЕО. Новый тренер Довбика? Экс-наставника МЮ заметили на матче Ромы

🚨🎥 | Erik ten Hag will be in attendance for Roma vs Juventus tonight. Lots of rumours that he will become the new boss in Rome. pic.twitter.com/nmn79MmlLW

🚨🏟️ Erik ten Hag, in attendance for AS Roma vs Juventus tonight at the Olimpico stadium.



Former Man United and Ajax coach, currently still available for new job and keen on re-starting with new project from next season. pic.twitter.com/RQUsxnbUw4