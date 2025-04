Борьба за место в Лиге чемпионов. Астон Вилла остановила Ноттингем Форрест

В субботу, 5 апреля, прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Ноттингем Форрест».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Хозяева победили со счетом 2:1.

Первыми открыли счет в матче хозяева – на 13-й забил Морган Роджерс, а уже через две минуты удвоил преимущество «вилланов» Даниэлл Мален. «Лесники» сократили отставание до минимума на 58-й минуте – отличился Жота Силва.

«Астон Вилла» благодаря этой победе поднялась на шестую строчку в АПЛ, имея 51 очко в активе «вилланы» продолжают борьбу за места в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Лесники» идут третьими с 57 очками.

АПЛ. 5 апреля, 31-й тур.

Астон Вилла – Ноттингем Форрест – 2:1

Голы: Роджерс, 13, Мален, 15 - Силва, 58.

A big three points for Aston Villa sees them move up to sixth in the table! 📈#AVLNFO pic.twitter.com/zHe9d2Z6HE