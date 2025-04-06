Астон Вилла – Ноттингем – 2:1. Провальный старт от лесников. Видео голов
Хозяева поля догнали «Манчестер Сити» в турнирной таблице
В субботу, 5 апреля, прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Ноттингем Форрест».
Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
«Астон Вилла» очень мощно начала матч. Усилиями Моргана Роджерса и Даниэля Малена команда уже на 15-й минуте выигрывала 2:0.
Во втором тайме «Ноттингем» отыграл один гол, но на большее команду не хватило.
«Астон Вилла» поднялась на шестую строчку с активом в 51 очко - столько же имеет и „Манчестер Сити“, но „горожане“ еще должны сыграть матч 31-го тура против „Манчестер Юнайтед“.
АПЛ. 5 апреля, 31-й тур.
Астон Вилла – Ноттингем Форрест – 2:1
Голы: Роджерс, 13, Мален, 15 - Силва, 58.
Видео голов и обзор матча
События матча
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