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Астон Вилла
05.04.2025 19:30 – FT 2 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
06 апреля 2025, 01:59 |
27
0

Астон Вилла – Ноттингем – 2:1. Провальный старт от лесников. Видео голов

Хозяева поля догнали «Манчестер Сити» в турнирной таблице

06 апреля 2025, 01:59 |
27
0
Астон Вилла – Ноттингем – 2:1. Провальный старт от лесников. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 апреля, прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Ноттингем Форрест».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

«Астон Вилла» очень мощно начала матч. Усилиями Моргана Роджерса и Даниэля Малена команда уже на 15-й минуте выигрывала 2:0.

Во втором тайме «Ноттингем» отыграл один гол, но на большее команду не хватило.

«Астон Вилла» поднялась на шестую строчку с активом в 51 очко - столько же имеет и „Манчестер Сити“, но „горожане“ еще должны сыграть матч 31-го тура против „Манчестер Юнайтед“.

АПЛ. 5 апреля, 31-й тур.

Астон Вилла – Ноттингем Форрест – 2:1

Голы: Роджерс, 13, Мален, 15 - Силва, 58.

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Силва (Ноттингем Форест).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Астон Вилла).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
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Астон Вилла Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Дониелл Мален Морган Роджерс Манчестер Сити
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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