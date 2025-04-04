В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

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Астон Вилла

«Астон Вилла» в последнее время провела ряд контрастных по результатам матчей. Команда сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2), обыграла «Челси» (2:1), но уступила «Кристал Пэлас» (1:4). Затем последовала победа над «Брентфордом» (0:1). В предыдущем туре «Астон Вилла» встречалась с «Брайтоном» и обыграла соседа по турнирной таблице со счетом 3:0. Благодаря этой победе «Астон Вилла» обошла «чаек» в турнирной таблице и теперь занимает седьмое место.

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» преодолел небольшой кризис. После поражения от «Ньюкасла» (3:4) и ничьи с «Арсеналом» (0:0), команда в матчах АПЛ одержала три победы подряд. Перед натиском «Ноттингем Форест» не устояли «Манчестер Сити» (1:0), «Ипсвич Таун» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает третье место и имеет не плохие шансы получить путевку в Лигу чемпионов.

Личные встречи

Поединок первого круга «Ноттингем Форест» выиграл со счетом 2:1. В последних пяти матчах команды одержали по две победы. Одна встреча закончилась вничью.

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность «Ноттингем Форест» в гостях составляет 1,73 гола за матч.

Возможные составы

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Кэш, Торрес, Конса, Тилеманс, Камара, Рэмзи, Роджерс, Макгинн, Рэшфорд.

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Морено, Мурило, Миленкович, Андерсон, Йейтс, дос Сантос, Эланга, Гиббс-Вайт, Авонии.

Прогноз

Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,77.