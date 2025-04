Пари Сен-Жермен и его игроки обновили несколько рекордов Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» в рекордный, 13-й раз, стал чемпионом Франции.

Шесть из последних семи титулов парижане выиграли до мая.

30-летний бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос стал рекордсменом Лиги 1, имея в своем активе 10 чемпионских титулов.

29-летний испанский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис стал рекордсменом Лиги 1, имея в своем активе 50 матчей подряд без поражений.

