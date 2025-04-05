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Первая лига
Эпицентр
05.04.2025 12:00 - : -
ЮКСА
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Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 03:52 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:53
46
0

Эпицентр – ЮКСА. Прогноз и анонс матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 5 апреля в 12:00 по Киеву

05 апреля 2025, 03:52 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:53
46
0
Эпицентр – ЮКСА. Прогноз и анонс матч Первой лиги Украины
ЮКСА

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В субботу, 5 апреля состоится матч группы повышения в классе Первой лиги Украины между Эпицентром и ЮКСА. Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Эпицентр

Команда из Каменец-Подольского снова является одним из главных претендентов на выход в УПЛ. На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу группы повышения в классе, имея в своем активе 29 очков. В этом сезоне «Эпицент» лишь раз потерпел поражение в Первой лиге – против «Агробизнеса» в сентябре 2024. Однако в Кубке Украины коллектив вылетел еще в 1/64 финала, уступив «Скале 1911» из Второй лиги.

ЮКСА

Уверенно проводит сезон и новичок чемпионата. Команда завоевала 22 очка в 14 матчах лиги и сейчас занимает 7 место в группе повышения. Среди коллективов этой группы «ЮКСА» имеет наибольшее количество забитых и пропущенных голов – 25:21, что говорит о смелом футболе в исполнении этого клуба.

Кубок Украины команда покинула в 1/8 из-за поражения против «Александрии» со счетом 1:4

Личные встречи

За всю историю футбола команды не провели ни одного официального матча, однако в феврале 2024 года сыграли 1 товарищескую игру. Она закончилась вничью 1:1.

Интересные факты

  • «Эпицентр» имеет 8-матчевую беспроигрышную серию во всех официальных матчах.
  • «ЮКСА» забивала хотя бы 1 гол в каждом из последних 5 матчей.
  • У «Эпицентра» лучшая защита в этом сезоне Первой лиги, команда пропустила всего 7 голов за сезон.
  • «Эпицентр» открывал счет первым в 5 прошлых матчах подряд.

Возможные стартовые составы

  • Эпицентр: Билык, Климец – Григоращук – Мороз – Савчук, Бендера – Липовуз – Запорожец – Кристин, Кравчук – Беженар
  • ЮКСА: Федотов, Дедяев – Селин – Мельник – Петрович, Казаков – Ситников, Приходько – Харченко – Демиденко, Геррейро

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Эпицентр – 1,79, ничья – 3,56, победа ЮКСА – 4,48. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В этом матче сойдутся лучшая оборона и атака Первой лиги Украины, так что можно ожидать действительно интересного матча. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
5 апреля 2025 -
12:00
ЮКСА
Тотал больше 2 1.59 Сделать ставку

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Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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