Эпицентр – ЮКСА, Агробизнес – Полтава, Минай – Металлург. Смотреть LIVE

5 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 5 апреля 2025

12:00. Эпицентр – ЮКСА

12:30. Минай – Металлург Запорожье

14:00. Агробизнес – Полтава

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа за выживание)

12:00. Эпицентр – ЮКСА

12:30. Минай – Металлург Запорожье

14:00. Агробизнес – Полтава