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Первая лига
Агробизнес
05.04.2025 14:00 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 07:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:54
37
0

Эпицентр – ЮКСА, Агробизнес – Полтава, Минай – Металлург. Смотреть LIVE

Смотрите 5 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

05 апреля 2025, 07:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:54
37
0
Эпицентр – ЮКСА, Агробизнес – Полтава, Минай – Металлург. Смотреть LIVE
ПФЛ

5 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 5 апреля 2025

  • 12:00. Эпицентр – ЮКСА
  • 12:30. Минай – Металлург Запорожье
  • 14:00. Агробизнес – Полтава

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа за выживание)

12:00. Эпицентр – ЮКСА

12:30. Минай – Металлург Запорожье

14:00. Агробизнес – Полтава

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Минай Эпицентр Каменец-Подольский ЮКСА Тарасовка Агробизнес Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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