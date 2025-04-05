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Украина. Первая лига05 апреля 2025, 07:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:54
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Эпицентр – ЮКСА, Агробизнес – Полтава, Минай – Металлург. Смотреть LIVE
Смотрите 5 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
05 апреля 2025, 07:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:54
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5 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 5 апреля 2025
- 12:00. Эпицентр – ЮКСА
- 12:30. Минай – Металлург Запорожье
- 14:00. Агробизнес – Полтава
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа за выживание)
12:00. Эпицентр – ЮКСА
12:30. Минай – Металлург Запорожье
14:00. Агробизнес – Полтава
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