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Первая лига
Агробизнес
05.04.2025 14:00 – FT 1 : 2
Полтава
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Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 05 апреля 2025, 17:14
132
0

Встреча прямых конкурентов. Агробизнес минимально уступил СК Полтаве

Коллектив из Полтавы оформил победу со счетом 2:1

05 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 05 апреля 2025, 17:14
132
0
Встреча прямых конкурентов. Агробизнес минимально уступил СК Полтаве
ФК Агробизнес

В субботу, 5 апреля, «Агробизнес» сыграл против «СК Полтавы» в первом туре в группы повышения в классе Первой лиги Украины.

Футболисты провели спортивную дуэль на стадионе «Юность» в Волочиске.

Победителем по противостоянию вышла команда из Полтавы, которой удалось сделать камбэк. На первых минутах матча «Агробизнес» порадовал болельщиков забитым голом, однако удержать преимущество клуб не смог. Гости сумели догнать и обойти соперника, получив три важных пункта.

Благодаря этому триумфу «СК Полтава» поднялась на второе место в таблице, перепрыгнув тот же «Агробизнес».

Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля

«Агробизнес» – «СК Полтава» – 1:2

Голы: Касимов, 7 – Одарюк, 40, Мисюра, 57

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Агробизнес Полтава
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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