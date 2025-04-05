Встреча прямых конкурентов. Агробизнес минимально уступил СК Полтаве

В субботу, 5 апреля, «Агробизнес» сыграл против «СК Полтавы» в первом туре в группы повышения в классе Первой лиги Украины.

Футболисты провели спортивную дуэль на стадионе «Юность» в Волочиске.

Победителем по противостоянию вышла команда из Полтавы, которой удалось сделать камбэк. На первых минутах матча «Агробизнес» порадовал болельщиков забитым голом, однако удержать преимущество клуб не смог. Гости сумели догнать и обойти соперника, получив три важных пункта.

Благодаря этому триумфу «СК Полтава» поднялась на второе место в таблице, перепрыгнув тот же «Агробизнес».

Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля

«Агробизнес» – «СК Полтава» – 1:2

Голы: Касимов, 7 – Одарюк, 40, Мисюра, 57