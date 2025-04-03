Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
03 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:15
71
0

Челси – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ

03 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:15
71
0
Челси – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля в 22:00 в Лондоне проходит матч 30-го тура АПЛ.

Челси будет принимать Тоттенхэм на арене Стэмфорд Бридж.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Синие находятся на шестом месте с 49 очками. Шпоры набрали 34 балла и занимают 14-ю позицию.

Челси – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
«Если это вообще возможно». В Англии призвали Челси продать Мудрика
Ипсвич Таун – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Тоттенхэм видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какой бал получил Трубин? Стали известны оценки матча Бенфика – Фаренсе
Футбол | 03 апреля 2025, 18:08 4
Какой бал получил Трубин? Стали известны оценки матча Бенфика – Фаренсе
Какой бал получил Трубин? Стали известны оценки матча Бенфика – Фаренсе

«Орлы» в непростом матче переиграли соперника

ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
Футбол | 03 апреля 2025, 07:20 46
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»

Андрей провел воспитательную беседу с юным болельщиком

Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Футбол | 03.04.2025, 14:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на 1/2 финала Кубка Португалии
Футбол | 03.04.2025, 21:21
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на 1/2 финала Кубка Португалии
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на 1/2 финала Кубка Португалии
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Футбол | 03.04.2025, 08:22
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
02.04.2025, 03:32
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
02.04.2025, 02:26 1
Бокс
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
02.04.2025, 01:22 2
Футбол
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
02.04.2025, 08:55 1
Бокс
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем