Англия03 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:15
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Челси – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ
03 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:15
71
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3 апреля в 22:00 в Лондоне проходит матч 30-го тура АПЛ.
Челси будет принимать Тоттенхэм на арене Стэмфорд Бридж.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Синие находятся на шестом месте с 49 очками. Шпоры набрали 34 балла и занимают 14-ю позицию.
Челси – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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