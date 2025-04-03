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  4. Осимхен продолжает показывать феноменальные показатели в Турции
Турция
03 апреля 2025, 11:52 |
217
0

Осимхен продолжает показывать феноменальные показатели в Турции

Нигерийский нападающий Галатасарая превзошел свои прошлогодние достижения в Наполи

03 апреля 2025, 11:52 |
217
0
Осимхен продолжает показывать феноменальные показатели в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

26-летний нигерийский форвард Галатасарая Виктор Осимхен своим дублем в принципиальном противостоянии против Фенербахче принес победу своей команде. Нигериец продолжает превосходить свои прошлогодние показатели в Италии, где Виктор выступал в составе Наполи.

Как и в прошлом сезоне, Виктор сыграл в 32-х матчах во всех турнирах. Но результативных действий стало гораздо больше. За эти 32 игры Осимхен имеет в своем активе 33 результативных действия (28 голов и 5 результативных передач), что на 12 лучше, чем в сезоне 2023/24 (17 голов и 4 ассиста).

Стоит отметить, что Осимхен, если до конца сезона совершит еще 3 любых результативных действия, превзойдет свой рекордный сезон в Наполе (2022/23, 35 результативных действий в 39 матчах).

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Виктор Осимхен Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Турции по футболу Галатасарай статистика
Олег Вахоцкий Источник: Soccernet.ee
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