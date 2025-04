Осимхен продолжает показывать феноменальные показатели в Турции

26-летний нигерийский форвард Галатасарая Виктор Осимхен своим дублем в принципиальном противостоянии против Фенербахче принес победу своей команде. Нигериец продолжает превосходить свои прошлогодние показатели в Италии, где Виктор выступал в составе Наполи.

Как и в прошлом сезоне, Виктор сыграл в 32-х матчах во всех турнирах. Но результативных действий стало гораздо больше. За эти 32 игры Осимхен имеет в своем активе 33 результативных действия (28 голов и 5 результативных передач), что на 12 лучше, чем в сезоне 2023/24 (17 голов и 4 ассиста).

Стоит отметить, что Осимхен, если до конца сезона совершит еще 3 любых результативных действия, превзойдет свой рекордный сезон в Наполе (2022/23, 35 результативных действий в 39 матчах).

