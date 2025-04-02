«Я вернусь». Холанд показал, как проводит время во время травмы

24-летний норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд показал в соцсетях, как чувствует себя на костылях.

«Я вернусь», – фразой из фильма „Терминатор“ Холанд подписал свое сообщение.

Игрок травмировался в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута» (1:2).

Холанд получил травму во втором тайме и на 61-й минуте был вынужден покинуть поле.

В этом сезоне Холанд провел 40 матчей во всех турнирах и забил 30 голов.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал, сколько времени пропустит Холанд.