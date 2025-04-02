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  4. Эндрик повторил интересное достижение Роналду в матче Кубка Испании
Кубок Испании
02 апреля 2025, 10:07 |
163
0

Эндрик повторил интересное достижение Роналду в матче Кубка Испании

Бразилец в полуфинальном матче Кубка Испании повторил достижение Криштиану Роналду

02 апреля 2025, 10:07 |
163
0
Эндрик повторил интересное достижение Роналду в матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В рамках второго полуфинального матча Кубка Испании мадридский Реал сыграл вничью с Реал Сосьедад со счетом 4:4, что позволило сливочным попасть в финал турнира. Первый гол в матче за Реал забил бразилец Эндрик.

18-летний форвард забил уже 5 голов в 5 матчах Кубка Испании 2024/25. Это позволило ему стать первым игроком клуба, забившим 5 голов в течение одного розыгрыша Кубка после Криштиану Роналду, забившему 7 голов в сезоне 2012/13.

В рамках турнира Эндрик забил дважды в ворота Реал Сосьедад (по разу дома и на выезде) и Сельту, а также один гол в ворота Леганеса.

Ранее украинский голкипер Андрей Лунин отреагировал на безумный матч «Реала» в Кубке Испании.

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Эндрик Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Реал Сосьедад статистика
Виталий Бондалетов Источник: Opta
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