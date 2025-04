Эндрик повторил интересное достижение Роналду в матче Кубка Испании

В рамках второго полуфинального матча Кубка Испании мадридский Реал сыграл вничью с Реал Сосьедад со счетом 4:4, что позволило сливочным попасть в финал турнира. Первый гол в матче за Реал забил бразилец Эндрик.

18-летний форвард забил уже 5 голов в 5 матчах Кубка Испании 2024/25. Это позволило ему стать первым игроком клуба, забившим 5 голов в течение одного розыгрыша Кубка после Криштиану Роналду, забившему 7 голов в сезоне 2012/13.

В рамках турнира Эндрик забил дважды в ворота Реал Сосьедад (по разу дома и на выезде) и Сельту, а также один гол в ворота Леганеса.

