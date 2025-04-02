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  4. Лунин не виноват? В Испании оценили игру украинского голкипера в Кубке
Испания
02 апреля 2025, 09:50 |
1466
0

Лунин не виноват? В Испании оценили игру украинского голкипера в Кубке

Мадридский «Реал» одолел соперника в дополнительное время и пробился в финал

02 апреля 2025, 09:50 |
1466
0
Лунин не виноват? В Испании оценили игру украинского голкипера в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (4:4), но пробился в решающий раунд благодаря победе в первом поединке (1:0).

В стартовом составе «сливочных» вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который пропустил четыре мяча. Испанская пресса считает, что вратарь не виноват в таком результате:

«Украинец уже знает, каково это – помогать команде выйти в финал, а потом потерять свое место, как это было в Лиге чемпионов прошлого сезона. Лунин выходил в стартовом составе всех матчей того турнира, в то время как Куртуа даже не попадал в заявку.

В полуфинале Кубка Испании он снова вышел на поле с первых минут, поскольку Тибо был недоступен из-за травмы. Андрей вполне мог быть разочарован пропущенным голом, поскольку быстрый удар Андера Барренечеа не был сложным для вратаря, но Лунин был полностью брошен своей обороной.

Украинский голкипер мало что мог сделать и с автоголом Давида Алабы. Возможно, Лунину эта ночь не запомнилась с положительной стороны, но он и не виноват в том, что пропустил четыре гола», – считают журналисты.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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